Политолог: Грузия в политически безвыходном положении

Кризис в Грузии назрел давно, и причина этому некомпетентность правительства.

Об этом грузинскому бюро Report рассказал политолог Тенгиз Тхилава.

Он отметил, что приглашение в Тбилиси российского депутата Сергея Гаврилова, который предположительно воевал в Абхазии, ошибочный шаг. По его словам, ошибкой являются также слабые оправдания правительственной команды в связи со случившимся: "Всем известно, что программа и повестка дня таких мероприятий утверждаются заранее".

Политолог подчеркнул, что последние события в Грузии показали полную безответственность политической элиты: "Страна в политически безвыходном положении, и в обществе преобладают пессимистические настроения".

Тхилава выразил сомнение по поводу скорых внеочередных парламентских выборов в стране: "Правящая партия "Грузинская мечта" быстро теряет рейтинг. Возможно, примерно через месяц власти пойдут на внеочередные парламентские выборы, чтобы избежать падения рейтинга до нуля".

Он подчеркнул, что оппозиция в Грузии также теряет авторитет и страна нуждается в третьей силе.

По мнению политолога, Грузия должна забыть о России как экономическом партнере и искать новые возможности и рынки.