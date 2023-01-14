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Политолог: Германия не пойдет на поводу у Франции

Политолог: Германия не пойдет на поводу у Франции Германия не пойдет на поводу у Франции.
Внешняя политика
14 января 2023 г. 17:02
Политолог: Германия не пойдет на поводу у Франции

Германия не пойдет на поводу у Франции.

Об этом Report заявил политолог Габиль Гусейнли, комментируя состоявшиеся 13 января переговоры между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Гусейнли отметил, что Германия признает территориальную целостность Азербайджана: "Я думаю, что главы государств, наряду с другими вопросами, обсудили ситуацию на Лачынской дороге. Думаю, глава Германии позвонил лидеру нашей страны, чтобы получить информацию о текущей ситуации из первичного и надежного источника, и Ильхам Алиев, как опытный дипломат, проинформировал его. Германия понимает, что армяне используют Лачынский коридор в целях милитаризации. Следует иметь в виду, что между Берлином и Парижем существует острая конкуренция. Это соперничество вело и к войнам. Отношения между двумя государствами не такие гладкие. В этом смысле Германия не пойдет на поводу у Франции".

По словам эксперта, стороны также обсудили вывод энергоресурсов Азербайджана на европейский рынок.

"Президент Германии также признает тот факт, что Азербайджан является лидером региона. Он также признает динамичную роль Баку в международных отношениях", - сказал политолог.

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Версия на английском языке Political pundit: Germany won't do what France says 
Версия на азербайджанском языке Politoloq: "Almaniya Fransanın dediyini edən deyil"

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