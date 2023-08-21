Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном

Строительство Гафанского аэропорта является очередной армянской провокацией, усложняющий процесс мирных переговоров с Азербайджаном.

Открытие Гафанского аэропорта является очередной армянской провокацией, усложняющей процесс мирных переговоров с Азербайджаном. Армянские самолеты, взлетающие на таком близком расстоянии от границы, неизбежно нарушат воздушное пространство Азербайджана.

Об этом Report заявил британский политолог и журналист Нил Ватсон.

По мнению политолога, прежде чем рассматривать возможность запуска данного аэропорта, Армении следовало проконсультироваться с Азербайджаном.

"Евроконтроль мог бы быть посредником в этом вопросе, поскольку они взимают плату с национального авиаперевозчика Азербайджана (AZAL) за полеты в Нахчыван над воздушным пространством Армении. Кроме того, есть серьезные опасения, что армянские самолеты могут быть задействованы в военных целях, что создает непосредственную угрозу для освобожденной от оккупации территории Зангилана. С соблюдением соответствующих мер предосторожности, Азербайджан построил Зангиланский аэропорт на значительном расстоянии от границы с Арменией, чтобы исключить любую возможность нарушения воздушного пространства соседней страны",- отметил Н.Ватсон.

Эксперт считает, что решение об открытии Гафанского аэропорта было принято при участии стран, поддерживающих Армению.

"Армения никогда не действует в одиночку. Россия и Иран, по всей видимости, одобрили эту провокацию, и, вероятно, строительство аэропорта было профинансировано международной армянской диаспорой. Пашинян прекрасно понимает, что мирное соглашение должно быть подписано. Однако разрешение на строительство аэропорта было принято для того, чтобы успокоить фракции в своей стране и влиятельную международную армянскую диаспору. Данный шаг – еще одно подтверждение неэффективности Пашиняна как лидера",- добавил он.