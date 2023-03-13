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Политолог: Французские власти оказались в позорном положении, запретив корсиканцам говорить на родном языке

Политолог: Французские власти оказались в позорном положении, запретив корсиканцам говорить на родном языке Французские власти оказались в позорном положении, запретив корсиканцам говорить на своем языке.
Внешняя политика
13 марта 2023 г. 18:39
Политолог: Французские власти оказались в позорном положении, запретив корсиканцам говорить на родном языке

Французские власти оказались в позорном положении, запретив корсиканцам говорить на своем языке.

Как передает Report, об этом сказал председатель Бакинского клуба политологов, политолог Заур Мамедов.

По его словам, подобный шаг - это позор для страны: "Франция считает себя вестником либеральных ценностей, прав человека, демократии. Хотя она считается одной из двух ведущих стран Европейского Союза, Франция продолжает свою колониальную и агрессивную политику в отношении народов. Франция до сих пор считает африканские страны своими колониями и проводит безжалостную политику в отношении народов и этнических групп”.

"Корсиканцы имеют право говорить на своем родном языке. Франция должна ответить перед мировым сообществом. Это правонарушение Франции уже было отмечено представителем ООН. Считаю, что этот вопрос должен быть вынесен на рассмотрение вышестоящих органов в ООН. Лучше всего, чтобы Франция не вмешивалась в вопросы в Карабахе, а сосредоточилась на своих проблемах”, - подчеркнул он.

З.Мамедов отметил, что Франция, обвиняющая Азербайджан в так называемом “геноциде” армян, должна думать о своих проблемах, а не указывать пальцем на официальный Баку, который уважительно относится к языку и культуре всех этнических групп, проживающих в стране: "Мировое сообщество, СБ ООН, а также Европейский союз и соответствующие структуры должны поднять вопрос о корсиканском языке, запрещенном Францией. Если указанные организации не могут выразить позицию по этому вопросу, то они не имеют права применять к другим странам двойные стандарты”.

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Версия на азербайджанском языке Politoloq: “Fransa hakimiyyəti korsikalılara öz dillərində danışmağa qadağa qoymaqla rəzil duruma düşüb”

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