Политолог: Форум Межкультурного Диалога укрепит роль Азербайджана в качестве площадки межрелигиозного сосуществования

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Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Предстоящий 4-6 мая в Баку четвертый Форум Межкультурного Диалога является важной отправной точкой в укреплении роли Азербайджана в качестве площадки для межрелигиозного и межкультурного сосуществования.

Об этом Report заявил американский политолог Питер Тейс.

По его словам, мероприятие привлечет мировое внимание к Азербайджану, в то время как в мире наблюдается насилие и жестокость.

"На этой неделе Баку станет глобальной столицей, где многие зарубежные гости получат возможность узнать больше о культурных памятниках не только в Баку, но и в других регионах Азербайджана", - отметил он.