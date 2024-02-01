Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану

Обжалование полномочий азербайджанской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) говорит о том, что Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану.

Обжалование полномочий азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) показатель того, что Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану.

Об этом Report заявил ирландский историк и политолог Патрик Волш (Patrick Walsh).

"ЕС, похоже, в последнее время окончательно сошел с ума. Союз действует истерично и потеряв чувство реальности. Я полагаю, это вызвано чередой событий, совершенно несвязанных с Карабахом. Это связано с растущим в Европе страхом, что украинцы проигрывают войну, а русские будут представлять угрозу для Европы", - считает он.

По мнению эксперта, это также связано с огромным количеством гибели среди мирного населения и разрушений в Газе, за которые ответственны израильтяне: "Поскольку и Вашингтон, и Брюссель оказывают поддержку Израилю, это подрывает моральную репутацию Европы в мире".

Волш отмечает, что "на данный момент в Европе царит абсолютная паника, и она обрушивает свой гнев на всех, кто, по ее мнению, находится вне западного демократического лагеря".

"Еще совсем недавно ЕС был рад поставкам газа из Баку. Брюссель оказывает всестороннюю поддержку Киеву. Но когда дело касается Азербайджана, в глазах Запада кажется преступлением восстановление Баку, после многолетнего провала международной дипломатии, международного права и национального суверенитета с помощью ограниченной силы. Но на самом деле это лишь последний эпизод в затянувшейся серии под названием "западное лицемерие", которое сейчас в полной мере демонстрирует миру свое разное отношение к различным конфликтам", - добавил П.Волш.