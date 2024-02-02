Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан

Европейская комиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен полностью игнорирует интересы стран и людей, потому все больше европейских стран жалуются на ее политику.

Европейская комиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен полностью игнорирует интересы стран ЕС и живущих там людей, поэтому они все больше жалуются на ее политику.

Об этом Report заявил сербский политолог, научный сотрудник Института европейских исследований Стеван Гайич.

"Странами руководят глобалисты, которые придерживаются политики, проводимой фон дер Ляйен и ЕК в целом. Таким образом, в некотором смысле народы Европы "захвачены". Они захвачены элитами, которые ведут их к катастрофе", - считает политолог.

По его словам, одной из причин раскола среди европейских стран стала российско-украинская война: "Итак, эта война привела европейские страны к полной катастрофе, когда речь идет об их экономике".

"ЕС возглавляют люди, которые, я бы сказал, намеренно, по идеологическим соображениям, совершенно иррационально ведут страны к полной катастрофе. Вот почему я думаю, что Европа столкнется со все большим количеством беспорядков, которые мы наблюдаем сегодня. Что касается того, что произойдет с фон дер Ляйен, мы увидим после европейских выборов", - сказал Гайич.

Сейчас в Европе ширятся акции фермеров, протестующих против аграрной политики Евросоюза.

Вслед за Германией и Францией протестующие фермеры вышли на улицы и в других странах ЕС. Вице-премьер Италии, министр инфраструктуры Маттео Сальвини заявил о том, что видит причину массовых протестов аграриев в Европе в "катастрофической" политике Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен.