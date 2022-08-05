Политолог: Есть силы, не заинтересованные в развитии азербайджано-британских отношений

"Различные радикальные группы стараются создать напряженность как внутри Азербайджана, так и нанести урон нашим внешним связям. Разумеется, против них проведена успешная борьба, и сейчас в нашей стране нет базы этих радикальных групп. Поэтому они стараютс

"Различные радикальные группы стараются создать напряженность как внутри Азербайджана, так и нанести урон нашим внешним связям. Разумеется, против них проведена успешная борьба, и сейчас в нашей стране нет базы этих радикальных групп. Поэтому они стараются создать провокации за рубежом".

Об этом Report сказал политолог Ильгар Велизаде.

По его словам, есть специальные силы, поощряющие эти группы, это подтверждает и историческая практика: "Вероятно, нападение на посольство Азербайджана в Великобритании было запланировано заранее. Ведь невозможна неожиданная атака на охраняемой объект. Запланированное нападение же означает, что за этим делом стоят вовсе не слабые, особые организации".

По мнению И.Велизаде, избрание в качестве цели посольства Азербайджана именно в Великобритании не случайно: "Связи между Лондоном и Баку в последнее время успешно развиваются. Посол Великобритании в нашей стране Джеймс Шарп часто посещает освобожденные от оккупации территории, интересуется процессом разминирования. Он активнее своих коллег. Вероятно, есть обеспокоенные этим силы. Очевидно, кто-то не заинтересован в развитии азербайджано-британских отношений, инвестировании Лондоном в Южный Кавказ".