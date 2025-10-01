Политолог: ЕС нужно вести сбалансированную политику в отношении Баку и Еревана

ЕС необходимо вести более сбалансированную политику в отношении Азербайджана и Армении.

Как сообщает Report, об этом пишет профессор кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" Тарас Кузио в статье для издания Reinvantage.

"Обе страны - Азербайджан и Армения - заслуживают внимания и инвестиций ЕС. Им удалось урегулировать самый сложный и кровавый конфликт, сотрясавший распадающийся Советский Союз. Сегодня ЕС должен развивать нормализацию отношений между ними, что окажет положительное влияние на соседние Грузию и Иран. В случае Армении это поддержит ее стремление в сторону Европы, а в случае Азербайджана - укрепит лидирующие позиции страны в тюркском мире и среди стран Движения неприсоединения", - отмечает эксперт.

По его словам, нормализация отношений между Баку и Ереваном открывает новые возможности для сотрудничества с Европейским союзом. При этом он считает, что ЕС нуждается в надежных поставках альтернативной энергии и долгосрочном взаимодействии с международными партнерами на Южном Кавказе, такими как Азербайджан.

Эксперт отмечает, что ЕС поддерживает стремление Армении выйти из сферы влияния России, при этом более активное вовлечение США в регион происходит в ущерб интересам Москвы и Тегерана. В частности, участие Вашингтона сыграло ключевую роль в том, что Армения смягчила позицию по Зангезурскому коридору.

По мнению Кузио, Азербайджан и Армения выиграют от запуска проекта TRIPP ("Маршрут Трампа", 42-ый километровый участок Зангезурского коридора, который пройдет по территории Армении - ред.). "Для Азербайджана преимущества очевидны: сообщение с Нахчываном больше не будет ограничиваться дорогостоящими авиаперелетами, страна укрепит статус транспортного узла. Кроме этого, TRIPP будет способствовать экономическому развитию юго-западных регионов Азербайджана, юга Армении и восточной Турции", - отмечает эксперт.

Он считает, что TRIPP расширит железнодорожные, коммуникационные, нефте- и газопроводные сети, а также цифровую инфраструктуру для всего региона.

Политолог считает, что страны Центральной Азии также выиграют от запуска TRIPP: это интеграция с тюркским миром, расширение торговли с Европой в обход России, большая гибкость в отношениях с Китаем.