Политолог: Энергосотрудничество Азербайджана и ЕС нивелирует "эффект Макрона"

Энергетическое партнерство между Европейским Союзом и Азербайджаном смягчает "эффект Макрона", указывая на то, что участие президента Франции в неформальных встречах Алиева-Пашиняна-Мишеля запланированных на полях саммитов Европейского политического сообщ

Энергетическое партнерство между Европейским Союзом и Азербайджаном нивелирует "эффект Макрона", показателем чего является и то, что участие президента Франции в неформальных встречах Алиева-Пашиняна-Мишеля, запланированных на полях саммитов Европейского политического сообщества в Молдове (июнь) и в Испании (октябрь), будет уравновешено участием канцлера Германии Олафа Шольца.

Как передает Report, об этом говорится в статье директора отдела анализа, исследований и публикаций Института развития и дипломатии Университета ADA Дамьяна Крневича-Мишковича "Дипломатический прорыв между Арменией и Азербайджаном?", опубликованной в журнале The National Interest.

По мнению Крневича, участие Шольца на запланированных встречах важно с точки зрения беспристрастности.

"Другими словами, когда дело доходит до стратегического взаимодействия с регионом Шелкового пути, особенно в контексте оказания поддержки нормализации армяно-азербайджанских отношений и ожидаемых дивидендов от мира между Азербайджаном и Арменией, ЕС больше не притворяется, что геополитика и геоэкономика неразрывно связаны. Это прямое следствие решения ЕС ввести санкции против России в тесной координации с Соединенными Штатами", - отмечает политолог.

В публикации также подчеркивается, что последние дипломатические усилия в продолжающемся мирном процессе между Арменией и Азербайджаном, проведенные при посредничестве Запада, свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты и Европейский Союз полностью посвятили себя поиску путей нормализации отношений между двумя сторонами. Результаты этих двух событий также представляют собой последний гвоздь в крышку "гроба" сепаратистских амбиций карабахских армян и их сторонников.

"Таким образом, Запад теперь однозначно согласовал свою позицию по территориальной целостности Азербайджана с поддержкой территориальной целостности Украины",- считает Д.Крневич.

По мнению эксперта, это связано не только с новым осознанием преимуществ отстаивания этого краеугольного принципа мирового порядка, основанного на Уставе ООН, но и с признанием того, что Азербайджан является незаменимой страной для продвижения стратегических энергетических и коммуникационных амбиций Запада в бассейне Каспийского моря и Евразии в более широком смысле [регион Шелкового пути].

"Это, в свою очередь, подразумевает тесную связь между поддержкой установления прочного мира между Баку и Ереваном по линиям, предложенным азербайджанской стороной весной 2022 года, и более широкими интересами Запада в том, что Збигнев Бжезинский называл "стратегически стержневыми государствами" Евразии, такими, как Азербайджан" , - отметил он.

Учитывая все вышесказанное, усиливающаяся центростремительное притяжение Азербайджана может действительно оказаться причиной того, что мирный процесс пересечет финишную черту, заключил Дамьян Крневич.