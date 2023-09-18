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Политолог: Болгария заинтересована в развитии транспортного сообщения с Азербайджаном

Политолог: Болгария заинтересована в развитии транспортного сообщения с Азербайджаном Болгарию интересуют возможности более широко развития двусторонних отношений с Азербайджаном в области транспортного сообщения, что поспособствовало бы развитию торговли между Европой и Азией.
Внешняя политика
18 сентября 2023 г. 16:21
Политолог: Болгария заинтересована в развитии транспортного сообщения с Азербайджаном

Болгарию интересуют возможности более широко развития двусторонних отношений с Азербайджаном в области транспортного сообщения, что поспособствовало бы развитию торговли между Европой и Азией.

Об этом Report заявил политолог, исполнительный директор Болгарской школы политики Иван Начев.

По мнению политолога, возобновление прямого авиасообщения между Баку и Софией поможет расширению контактов между предпринимателями и гражданами двух стран.

Начев подчеркнул, что двусторонние отношения между странами развиваются быстрыми темпами и недавний визит председателя парламента Азербайджана Сахибы Гафаровой в Болгарию послужит очередным вкладом в углубление сотрудничества.

"Между Болгарией и Азербайджаном существуют прекрасные отношения, возведенные в ранг стратегического партнерства, ведется интенсивный политический диалог", - сказал он.

По словам эксперта, установленный в 2015 году стратегический диалог между Баку и Софией является предпосылкой для расширения сфер партнерства.

"Азербайджан стал для Болгарии желанным, надежным и приоритетным партнером. Сейчас настало время наладить диалог между различными парламентскими комитетами двух законодательных органов", - добавил И.Начев.

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Версия на азербайджанском языке Politoloq: “Azərbaycan Bolqarıstan üçün arzuolunan, etibarlı və prioritet tərəfdaşa çevrilib”
Версия на английском языке Political scientist: Bulgaria interested in developing transport links with Azerbaijan

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