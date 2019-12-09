Российский политолог: Азербайджан - стратегический союзник России на Южном Кавказе

"Сегодня, когда мы приступаем к подведению итогов уходящего года, я невольно вспоминаю события 2000-х годов, когда мы ожидали первый официальный государственный визит Владимира Путина в Азербайджан. Вспоминаю наше волнение, те документы, которые готовили и отдельным таким черным списком были, так называемые, "болевые точки", разногласия, которые были между нашими странами. И вот сегодня я вижу, что от этого списка ничего не осталось".

Как сообщает российское бюро Report, об этом на круглом столе "Россия – Азербайджан: итоги 2019 года" в Москве заявил директор Центра постсоветских исследований Института международных исследований МГИМО Станислав Чернявский.

"Я нахожусь под большим впечатлением недавно прошедшего Форума регионального сотрудничества, который возглавляла первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева. Было интересно слушать министра экономразвития РФ, господина Орешкина, который докладывал об итогах нашего совместного сотрудничества. Он сказал, что за прошедший год торговля между нашими странами выросла на 26%, чего нет ни с одной из стран СНГ", - отметил политолог.

Что касается внешней политики, по словам С. Чернявского, сложилась довольно интересная ситуация: "На Южном Кавказе стратегическим союзником России на деле является Азербайджан. Сейчас все любят присваивать различные математические фигуры к форматам переговоров, так вот новые переговорные треугольники были построены по инициативе Ильхама Алиева и во многом поддерживаются Азербайджаном. Я имею ввиду регулярные встречи на уровне высших лиц Турция-Россия-Азербайджан и Иран-Россия-Азербайджан. Большим успехом, конечно, пользуется, сложившийся годами механизм Каспийской пятерки. Мы знаем, что встречи Каспийской пятерки в итоге привели к согласованию вопросов о статусе Каспийского моря. С точки зрения внешней политики, Азербайджан сегодня явно является не только региональным лидером, но и весомой фигурой на глобальном уровне. Он возглавляет Движение неприсоединения в этом году".

Директор Центра постсоветских исследований подчеркнул, что у Азербайджана есть понимание тактики и стратегии.

"Конечно, мы не можем обойти такую больную проблему для Азербайджана как Нагорный Карабах. Всем понятно, что это - кровавая рана Азербайджана и Россия принимает участие во всех переговорах, которые идут по этой проблематике. Сейчас ситуация меняется в Армении. И посмотрим, к чему придет армянская сторона в переговорах. Во всяком случае, этот процесс продолжается", - заключил Чернявский.