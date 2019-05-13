Политолог: Азербайджан и Казахстан должны объединить усилия для регионального сотрудничества

Азербайджан и Казахстан за период независимости добились большого прогресса во всех сферах жизнедеятельности.

Как сообщает Report, об этом на круглом столе, посвященном азербайджано-казахстанским отношениям и региональной интеграции, заявил политолог Тофик Аббасов.

"Азербайджан и Казахстан за период независимости добились большого прогресса во всех сферах жизнедеятельности. Одной из причин этому является стабильность в наших странах. Азербайджан и Казахстан и дальше должны объединить усилия для регионального сотрудничества",- сказал он.

Комментируя президентские выборы в Казахстане, которые состоятся 9 июня, политолог не исключил, что "процент продолжения курса Нурсултана Назарбаева очень высок, так как если предыдущая команда оправдала себя, то нет необходимости ее менять".

В свою очередь, политолог Ильгар Велизаде считает, что у Азербайджана и Казахстана много общего, в том числе страны связывают исторические братские узы. Сегодня они реализуют ряд важных проектов регионального значения, к которым присоединяются зарубежные страны.

Кроме того, политолог подчеркнул, что важным звеном в развитии азербайджано-казахстанских отношений является твердая и четкая позиция Казахстана в вопросе нагорно-карабахского конфликта, "выражающаяся в признании территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджана".