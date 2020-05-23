Политолог: Азербайджан для США - ключ к Каспийскому региону

Отношения между Азербайджаном и США развиваются методично, стабильно и поступательно. И нет никаких оснований говорить о том, что американский истеблишмент испытывает какой-то дискомфорт на азербайджанском рынке и в силу каких-то политических оснований пытается ограничить свое участие здесь.

Об этом Report заявил политолог Тофиг Аббасов.

По его словам, существует много свидетельств, которые говорят о том, насколько Баку и Вашингтон согласованно действуют в контексте многих международных проблем, региональных программ, участвуют во всех процессах, которые, так или иначе, связаны со стабилизацией мирового порядка, создания пояса безопасности, его упрочения: "Азербайджан всегда поддерживал инициативы американского руководства, когда необходимо было поддержать миротворческие миссии в Косово, Ираке и Афганистане. Вообще, политика Баку в отношении западного сообщества, в частности США, всегда отличалась своей предсказуемостью и прагматизмом. Примером тому является поддержка Азербайджаном США сразу после совершенных терактов 2001 года, стал частью программы безопасности, которые начали осуществлять США на евразийском континенте".

"Что касается бизнес стороны наших отношений, то Баку после прихода во второй раз к власти Гейдара Алиева и подписания договора о прекращении огня в 1994 году, он убедил американских и европейских партнеров в том, что Азербайджан отвечает за свои слова, гарантирует создание режима безопасности и стабильности для того, чтобы западный капитал прижился бы в энергетическом секторе Азербайджана. И после этого, американские компании одними из первых приступили к реализации освоения углеводородных ресурсов азербайджанского сектора Каспия", - напомнил политолог.

"В данном случае, мне кажется, что рынок вообще очень чувствительное поле для маневра, где компании очень часто меняют свои ориентиры. И то, что недавно Exxon Mobile и Chevron покинули лоно нефтяных контрактов, ни о чем не говорит. Не забудем, что BP Азербайджан – это крупнейшая деловая структура, где присутствует американский капитал. И это сама структура добивалась продления контракта, и он был пролонгирован на 30 лет. И американские интересы здесь обеспечиваются сполна. И уход этих компаний был продиктован чисто рыночно-коньюктурными соображениями".

Тофиг Аббасов

Недавнее письмо Трампа президенту Ильхаму Алиеву еще раз показало, что в отношениях между двумя странами доминирует прагматизм. Обе стороны понимают, что нужны друг-другу, поэтому есть обоюдное желание развивать сотрудничество, создавать дополнительные возможности для диверсификации и в плане безопасности, и в плане энергетического самодостаточного позиционирования западным странам. В данном случае США высоко оценивают "Южный газовый коридор" и тот деловой стиль, который доминирует в нашем формате взаимодействия, считает Т.Аббасов.

"Я думаю, что определенные экспертные сообщества, которые пытаются создать негативную беспокойную картину бытия вокруг участия американского бизнеса на азербайджанском рынке, они немножко перестарались. Они передергивают факты, выдавая желаемое за действительное. В самом то деле, никаких поводов для беспокойства нет. Тем более еще раз говорю, письмо Трампа Ильхаму Алиеву это не какой-то дежурный жест, связанный с годовщиной нашей независимости, а, наоборот, возможность еще раз поставить в известность своего испытанного партнера, что Америка следит за успехами Азербайджана, она заинтересована в процветании нашего народа и самое главное это самое процветание является одним из побудительных мотивов для расширения нашего эффективного и взаимовыгодного действия. Для американцев Азербайджан - это предсказуемая и стабильная страна, которая умеет себя защищать, создавать благонадежный пояс для сотрудничества и реализации программ различного масштаба. Так, что американцы никогда в жизни не пойдут на то, чтобы распрощаться с Каспийским бассейном. Это для них стратегический регион, где есть еще фактор Ирана, Центральной Азии и того же Афганистана. И Американцы не скрывают, что Азербайджан для них в этом плане страна-ключ. В этом плане, они высоко ценят партнерские качества азербайджанской стороны, которая умеет защищать свою субъектность, умеет реализовывать свой национальный суверенитет и проявляет свою сущность через желание и возможности реализовать имеющийся потенциал сотрудничества", - подчеркнул он.