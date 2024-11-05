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Политолог: Азербайджано-кыргызские отношения находятся на самом высоком уровне

Политолог: Азербайджано-кыргызские отношения находятся на самом высоком уровне Двусторонние отношения между Баку и Бишкеком находятся на самом высоком уровне.
Внешняя политика
5 ноября 2024 г. 16:21
Политолог: Азербайджано-кыргызские отношения находятся на самом высоком уровне

Двусторонние отношения между Баку и Бишкеком находятся на самом высоком уровне.

Как передает корреспондент Report из Бишкека, об этом журналистам сказал кыргызский политолог Бакыт Бакетаев.

Бакетаев отметил, что формирование Организации тюркских государств было очень мудрым решением, и развитие двусторонних отношений в том числе в рамках организации приносит реальные выгоды обеим сторонам.

"У нас есть Азербайджано-кыргызский фонд развития, который призван финансировать инвестиционные проекты между двумя странами. На сегодняшний день сотрудничество между Баку и Бишкеком находится на самом высоком уровне, чего не наблюдалось многие годы", - сказал он.

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Версия на английском языке Azerbaijan-Kyrgyzstan relations reach new heights, says political expert

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