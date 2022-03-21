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Политолог: Азербайджан - важный региональный партнер для США

Политолог: Азербайджан - важный региональный партнер для США Поздравительное послание президента США Джозефа Байдена президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву является оценкой высоко уровня сотрудничества между странами и подчеркивает роль Баку в региональной политике.
Внешняя политика
21 марта 2022 г. 13:38
Политолог: Азербайджан - важный региональный партнер для США

Поздравительное послание президента США Джозефа Байдена президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву является оценкой высоко уровня сотрудничества между странами и подчеркивает роль Баку в региональной политике.

Об этом Report заявил политолог Ильгар Велизаде.

По его словам, это также демонстрирует намерения Вашингтона содействовать региональному примирению в контексте нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и поддержать подписание мирного соглашения: "Мы с полным основанием можем говорить, что мировые лидеры признают постконфликтные реалии и выражают свое содействие в реализации долгосрочных планов по миростроительству в регионе. И письмо президента Байдена Ильхаму Алиеву в этом смысле не является исключением".

Ильгар Велизаде
Ильгар Велизаде

Как отметил Велизаде, двустороннее сотрудничество Азербайджана и США развивается по ряду различных аспектов: "Это диалог в сфере энергетике, а также в сфере региональной безопасности. Для реализации успешного диалога по всем этим направлениям необходим мир, стабильность и прогнозируемость в регионе. В этом смысле США демонстрируют готовность оказать содействие Азербайджану и Армении в скорейшем подписании мирного договора между странами, что положит конец многолетней конфронтации".

По его словам, США заинтересованы в этом, особенно в свете важности Азербайджана в качестве регионального партнера для США и для запада в целом.

"Также сегодня в нашем регионе реализуются важнейшие транспортные и энергетические проекты, которые в свете нынешней международной турбулентности приобретают особую актуальность", напомнил политолог.

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Версия на азербайджанском языке Politoloq: “Azərbaycan ABŞ üçün vacib regional əməkdaşdır”

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