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    Политолог: Азербайджан в России видят залогом стабильности в регионе

    Трофимчук: В первую очередь нужно выполнить требования страны по решению проблем, являющихся угрозой ее безопасности

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ "Азербайджан в России видят залогом стабильности в регионе и барьером для радикального мира". 

    Как сообщает Report, об этом заявил российский эксперт, председатель Института международных отношений Григорий Трофимчук, выступая на мероприятии, посвященном азербайджано-российским отношениям.

    По его словам, в этом контексте ярким примером является тесное сотрудничество в формате Баку-Тегеран-Стамбул. 

    Участники мерпориятия также отметили, что Азербайджан является одной из точек соприкосновения множества глобальных политических линий, что в свою очередь  говорит о том, что об Азербайджане нужно говорить не просто в контексте региональной безопасности.

    Говоря о  возможности вхождения Азербайджана в Евразийский союз, Трофимчук отметил, что необходимо учитывать, что страна уже является наблюдателем в ШОС,  а также наличие неразрешенного нагорно-карабахского конфликта: 

    "И для этого важно, чтобы Азербайджан был заинтересован в данной интеграции. То есть  в первую очередь нужно выполнить его требования по решению проблем этой страны, являющихся угрозой его безопасности". 

    По его словам, каждый этап переговорного процесса должен быть результативным.

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