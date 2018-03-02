Политолог: Азербайджан в России видят залогом стабильности в регионе

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ "Азербайджан в России видят залогом стабильности в регионе и барьером для радикального мира".

Как сообщает Report, об этом заявил российский эксперт, председатель Института международных отношений Григорий Трофимчук, выступая на мероприятии, посвященном азербайджано-российским отношениям.

По его словам, в этом контексте ярким примером является тесное сотрудничество в формате Баку-Тегеран-Стамбул.

Участники мерпориятия также отметили, что Азербайджан является одной из точек соприкосновения множества глобальных политических линий, что в свою очередь говорит о том, что об Азербайджане нужно говорить не просто в контексте региональной безопасности.

Говоря о возможности вхождения Азербайджана в Евразийский союз, Трофимчук отметил, что необходимо учитывать, что страна уже является наблюдателем в ШОС, а также наличие неразрешенного нагорно-карабахского конфликта:

"И для этого важно, чтобы Азербайджан был заинтересован в данной интеграции. То есть в первую очередь нужно выполнить его требования по решению проблем этой страны, являющихся угрозой его безопасности".

По его словам, каждый этап переговорного процесса должен быть результативным.