Политолог: Азербайджан не откроет коммуникации в регионе пока не будет восстановлена дорога через Мегри

09:35

Азербайджан не откроет никаких региональный коммуникаций пока не будет восстановлена дорога через Мегри (Армения).

Об этом сказал Report депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков.

По его словам, проект "Перекресток мира", иницированный Арменией в качестве альтернативы Зангезурскому коридору, не будет реализован без согласования с Азербайджаном: "Не только Азербайджан, но и Турция не откроет дороги. В таком случае о каком проекте они (армянская сторона) могут говорить?".

Мусабеков считает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян традиционно занимается пропагандой вместо реальной работы: "Пока дорога через Мегри не будет восстановлена, Азербайджан не откроет ни одной дороги. Пустыми обещаниями дело не делается. Проект должен быть утвержден, на него необходимо выделить финансирование, проведены тендеры и начаты конкретные восстановительные работы. Пустыми словами (со стороны Армении) невозможно добиться какого-либо позитивного подхода от Азербайджана".