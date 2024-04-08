Политолог: Азербайджан может получить политические выгоды от БРИКС

Азербайджан может получить политические выгоды от БРИКС.

Азербайджан может получить политические выгоды от БРИКС.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель Бакинского клуба политологов Заур Мамедов, выступая на мероприятии "Азербайджан и БРИКС: возможности и перспективы".

По его словам, невозможно разорвать отношения Азербайджана с Европой, особенно в экономической сфере.

"Основным торговым партнером Азербайджана является Турция и Европа. Западные страны занимают первое место в статистике нашего товарооборота за последние 30 лет. Азербайджан может получить политические выгоды от БРИКС. Но это не значит, что членство в этой организации бросает вызов миру. Чем больше Азербайджан является членом организации, тем больше политических дивидендов он может получить", - сказал он.

Отметим, что БРИКС основана в 2006 году, это межправительственная организация, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.