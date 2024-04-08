Политолог: Азербайджан может получить политические выгоды от БРИКС

Азербайджан может получить политические выгоды от БРИКС.
Как сообщает Report, об этом сказал руководитель Бакинского клуба политологов Заур Мамедов, выступая на мероприятии "Азербайджан и БРИКС: возможности и перспективы".
По его словам, невозможно разорвать отношения Азербайджана с Европой, особенно в экономической сфере.
"Основным торговым партнером Азербайджана является Турция и Европа. Западные страны занимают первое место в статистике нашего товарооборота за последние 30 лет. Азербайджан может получить политические выгоды от БРИКС. Но это не значит, что членство в этой организации бросает вызов миру. Чем больше Азербайджан является членом организации, тем больше политических дивидендов он может получить", - сказал он.
Отметим, что БРИКС основана в 2006 году, это межправительственная организация, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.