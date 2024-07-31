Политолог: Азербайджан и союзные ему государства стремятся усилить роль ОТГ

Азербайджан признателен союзникам, которые оказывали моральную и политическую поддержку в вопросе восстановления территориальной целостности.

Азербайджан признателен союзникам, которые оказывали моральную и политическую поддержку в вопросе восстановления территориальной целостности.

Об этом Report сказал политолог Фикрет Садыгов.

По его мнению, утверждения антиазербайджанских лоббистов об иностранных войсках, участвовавших в Отечественной войне, которые звучат в некоторых странах Европы, в частности во Франции, а также в США не имеют ничего общего с реальностью.

"Это, конечно же, ложь, с подобными утверждениями согласиться просто невозможно. Мы признательны нашим союзникам за политическую и моральную поддержку, и мы всегда ценили и будем ценить эту поддержку и в будущем", - сказал он.

Политолог отмечает, что в отличие от армян, азербайджанцы не воевали с мирным населением, не проводили этнических чисток и не разрушали города и села.

"Весь мир увидел, как искусно, профессионально, самоотверженно и достойно сражались азербайджанцы, а после войны политическим путем мы урегулировали полностью Карабахский конфликт. Остается нерешенным только вопрос об окончательном урегулировании отношений с Арменией, но мы делаем все необходимое, чтобы разрешить и эту проблему дипломатическим путем", - подчеркнул он.

Главный успех, отмечает политолог, в этой уверенной победе и достойном результате действий наших вооруженных сил, солдат и офицеров, заключается в умелом профессиональном руководстве президента Азербайджана Ильхама Алиева, хорошо владеющего дипломатическим искусством, политической инициативой и умело строящего взаимоотношения со многими государствами.

"Это оценка не только нашего народа, данный факт признают очень многие государства, лидеры как западных держав, так и стран третьего мира. Высокая оценка президента Ильхама Алиева, его деятельности во всех этих направлениях, практически сделали Азербайджан ведущим государством в регионе. И не только ведущей силой и игроком, но и серьезным и важным государством, которое играет достаточно значительную роль в мировой политике и в международных отношениях," - заявил Садыгов.

Политолог также подчеркнул, что в контексте сложившейся политической обстановки Азербайджан и Турция являются инициаторами возрождения и развития Организации Тюркских Государств.

"Мы ценим ту поддержку, которую нам оказывают тюркские страны, и мы уверены что именно наши многосторонние встречи и саммиты будут являться основой для дальнейшего процветания, развития наших взаимных интересов как в политической, так и в социально-экономической сфере", - сказал он.

По его словам, четкие задачи, поставленные главой государства, реализуются как во внешней, так и во внутренней политике. Благодаря грамотным шагам в области государственного строительства, автором которых, несомненно, является президент Азербайджана, очевидны успехи и в социально-экономическом развитии.

"Мы, восстановив свою территориальную целостность, сегодня делаем все необходимое, чтобы освобожденные территории приобрели нормальный цивилизованный облик. Идет масштабное строительство, восстановление городов и инфраструктуры, сел, возвращаются беженцы, строятся объекты культурного, социально-экономического назначения. И все это, конечно, повышает имидж нашего государства и создает дополнительные основания для признания наших успехов во всех сферах, во всех областях", - подытожил политолог.