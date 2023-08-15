Политолог: Армянские сепаратистские группировки препятствуют продвижению мирного процесса

Армянские сепаратистские группировки не заинтересованы в достижении мирного соглашения с Азербайджаном.

Армянские сепаратистские группировки не заинтересованы в достижении мирного соглашения с Азербайджаном, поэтому препятствуют этому различными провокациями.

Об этом Report заявил мексиканский политолог, президент организации Young Diplomats, бывший технический секретарь Конгресса Мексики Маурисио Тафойа.

По его словам, по этой причине они прибегают к провокациям, как это происходит на Лачынской дороге: "Лица, не желающие мира с Азербайджаном, оправдываются тем, что пограничный пункт в Лачыне нарушает международное пограничное право, хотя на самом деле все совершенно наоборот".

Эксперт подчеркнул, что Азербайджан имеет полное право установить данный ППП, поскольку он находится на суверенной территории страны, так же как и Карабах.

"Известно, что армянские сепаратистские группировки нарушали границу Азербайджана, переправляя через нее вооружение и даже военнослужащих, что является нарушением международного права и провокацией против суверенитета Азербайджана", - сказал он, добавив, что наличие ППП - лучший способ контролировать происходящее на территории Азербайджана для безопасности всех жителей, в том числе и армянского населения Карабаха.

М.Тафойа отметил, что Армения выносит на рассмотрение Совета Безопасности ООН вопрос о Лачынской дороге без достаточных оснований и в сопровождении лжи.

Сегодня Азербайджан и Армения станут наиболее выигравшими сторонами в случае достижения мира, но при наличии этих армянских сепаратистских группировок сложно прийти к мирному соглашению и достижению стабильности на Южном Кавказе, отметил он.