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Политолог: Армения и Франция искусственно раздувают "кризис" в Карабахе

Политолог: Армения и Франция искусственно раздувают "кризис" в Карабахе Армения и Франция искусственно раздувают "кризис" в Карабахском регионе для обеспечения собственных политических интересов
Внешняя политика
1 сентября 2023 г. 12:27
Политолог: Армения и Франция искусственно раздувают кризис в Карабахе

Армения и Франция искусственно раздувают "кризис" в Карабахском регионе, где проживает армянское население, для обеспечения собственных политических интересов.

Об этом Report заявил глава информационно-аналитического портала PolitRus, российский политолог Виталий Арьков.

Политолог назвал беспочвенными заявления о "масштабной гуманитарной катастрофе" в Карабахе.

"Всем очевидно, что ничего такого в Карабахе нет. Есть лишь небольшие сложности, вызванные исключительно деструктивной позицией Еревана, который отказывается использовать дорогу Агдам-Ханкенди в качестве дополнительной транспортной артерии для снабжения Карабаха", - сказал он.

Арьков отметил, что аналогичную деструктивную позицию Армения заняла и в вопросе транзита грузов по Лачынской дороге.

"Ереван требует демонтажа погранично-пропускного пункта "Лачын" [созданного Азербайджаном на границе с Арменией]. Однако эти требования не имеют никакого правового основания, так ППП построен в Лачынском районе, на суверенной территории Азербайджана. Кроме того, азербайджанская сторона имеет право знать, кто въезжает на территорию страны и какие именно грузы ввозятся", - сказал он.

По мнению политолога, жители Карабаха никак не нуждаются в какой-либо помощи со стороны Франции. Арьков напомнил, что Франция и Армения отказываются предоставить Азербайджану право на досмотр груза, который пытаются ввести в Карабах под видом "гуманитарной помощи".

"Цель Парижа очевидна – превратить Южный Кавказ в свою неоколонию. Армения же давно добровольно стала колонией Франции. Для достижения своей цели Париж ни перед чем не остановится, даже возможностью разжигания новой войны между Азербайджаном и Арменией", - считает Арьков.

В то же время политолог убежден, что попытки Франции расширить свое влияние в регионе Южного Кавказа обречены на провал.

"По после череды поражений в мире Эммануэля Макрона на Южном Кавказе также ждет позорное фиаско", - сказал он.

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