Политолог: Антиазербайджанские заявления Совета Европы демонстрируют потерю моральных ориентиров

Совет Европы, выступая с антиазербайджанским заявлением, демонстрирует полную потерю своих моральных ориентиров.

Совет Европы, выступая с антиазербайджанским заявлением, демонстрирует полную потерю своих моральных ориентиров.

Об этом Report заявил американский политолог и эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

По мнению эксперта, комитет министров СЕ утратил дух сотрудничества и взаимопонимания с ключевым европейским стратегическим союзником - Азербайджаном.

"Президент Европейского совета Шарль Мишель, министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб, министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна, и многие другие высокопоставленные дипломаты Европы показали свою неспособность соблюдать и защищать международное гуманитарное право, их действия ведут Совет Европы к необратимым последствиям", - отметил П.Тейс

Дипломаты из Франции и Бельгии отказываются соблюдать и нарушают те самые гуманитарные законы, которые были утверждены их соответствующими правительствами в Совете ООН по правам человека на протяжении последних лет, подчеркнул политолог.

По его словам, антиазербайджанское заявление Комитета министров Совета Европы и делегации ЕС от 18 октября не только полно предвзятости, но и открыто поддерживает армянские террористические группировки, совершившие множество преступлений в Карабахском регионе Азербайджана.

"Совет Европы открыто защищает и поддерживает армянские террористические группировки, которые стали источником столь больших человеческих потерь Азербайджана. Они установили противопехотные мины на территории Карабаха, площадь которого в два раза превышает территорию Люксембурга. Карабах пережил не только геноцид невинного народа Азербайджана, его экология была разрушена, он стал основным тренировочным полигоном для террористических групп, управляемых Арменией", - сказал политолог.