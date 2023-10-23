О нас

Политолог: Антиазербайджанские заявления Совета Европы демонстрируют потерю моральных ориентиров

Политолог: Антиазербайджанские заявления Совета Европы демонстрируют потерю моральных ориентиров Совет Европы, выступая с антиазербайджанским заявлением, демонстрирует полную потерю своих моральных ориентиров.
Внешняя политика
23 октября 2023 г. 16:05
Политолог: Антиазербайджанские заявления Совета Европы демонстрируют потерю моральных ориентиров
Питер Тейс

Совет Европы, выступая с антиазербайджанским заявлением, демонстрирует полную потерю своих моральных ориентиров.

Об этом Report заявил американский политолог и эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

По мнению эксперта, комитет министров СЕ утратил дух сотрудничества и взаимопонимания с ключевым европейским стратегическим союзником - Азербайджаном.

"Президент Европейского совета Шарль Мишель, министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб, министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна, и многие другие высокопоставленные дипломаты Европы показали свою неспособность соблюдать и защищать международное гуманитарное право, их действия ведут Совет Европы к необратимым последствиям", - отметил П.Тейс

Дипломаты из Франции и Бельгии отказываются соблюдать и нарушают те самые гуманитарные законы, которые были утверждены их соответствующими правительствами в Совете ООН по правам человека на протяжении последних лет, подчеркнул политолог.

По его словам, антиазербайджанское заявление Комитета министров Совета Европы и делегации ЕС от 18 октября не только полно предвзятости, но и открыто поддерживает армянские террористические группировки, совершившие множество преступлений в Карабахском регионе Азербайджана.

"Совет Европы открыто защищает и поддерживает армянские террористические группировки, которые стали источником столь больших человеческих потерь Азербайджана. Они установили противопехотные мины на территории Карабаха, площадь которого в два раза превышает территорию Люксембурга. Карабах пережил не только геноцид невинного народа Азербайджана, его экология была разрушена, он стал основным тренировочным полигоном для террористических групп, управляемых Арменией", - сказал политолог.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Politoloq: “Avropa Şurası Azərbaycana qarşı bəyanatlar verməklə mənəvi prinsipləri itirdi”
Версия на английском языке Political scientist: Council of Europe demonstrates loss of moral compass by its anti-Azerbaijani statement

Самое важное

В Азербайджане избраны председатели и секретари окружных избирательных комиссий
В Азербайджане избраны председатели и секретари окружных избирательных комиссий
23 октября 2023 г. 16:44
Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Сумгайыте
Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Сумгайыте
23 октября 2023 г. 15:29
Президент принял участие в церемониях открытия и закладки фундаментов ряда предприятий в Сумгайыте
ФотоПрезидент принял участие в церемониях открытия и закладки фундаментов ряда предприятий в Сумгайыте
23 октября 2023 г. 12:44
Президент Азербайджана поздравил премьер-министра Венгрии
Президент Азербайджана поздравил премьер-министра Венгрии
23 октября 2023 г. 12:28
Авиационные средства Азербайджана и Турции провели совместную воздушную разведку
Авиационные средства Азербайджана и Турции провели совместную воздушную разведку
21 октября 2023 г. 16:48
Скоростной режим на платной дороге Баку-Губа-госграница с РФ будет выше, чем на других автомагистралях
ФотоСкоростной режим на платной дороге Баку-Губа-госграница с РФ будет выше, чем на других автомагистралях
21 октября 2023 г. 12:57
Спецназы Азербайджана и Турции ликвидировали пункты командного управления условного противника
Спецназы Азербайджана и Турции ликвидировали пункты командного управления условного противника
21 октября 2023 г. 12:14
Турецкие самолеты F-16 прибыли в Азербайджан
Турецкие самолеты F-16 прибыли в Азербайджан
20 октября 2023 г. 14:09
В ноябре пять дней подряд будут нерабочими
В ноябре пять дней подряд будут нерабочими
20 октября 2023 г. 12:24
Сегодня - День города Зангилан
Сегодня - День города Зангилан
20 октября 2023 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi