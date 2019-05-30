МИД Азербайджана: Политизация Пашиняном спорта является попыткой прикрыть внутренние проблемы

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева ответила на вопрос СМИ.

Report предлагает ответ пресс-секретаря МИД на вопрос о том, что в телефонном разговоре с игроком "Арсенала" Х.Мхитаряном премьер-министр Армении Н.Пашинян подчеркнул, что тот не смог участвовать в финале Лиги Европы УЕФА из-за расистской позиции Баку.

"Политизация премьер-министром Армении спорта и вмешательство в не касающиеся его вопросы, скорее всего исходит из попытки прикрыть этим внутренние проблемы, с которыми он сталкивается. Руководитель учинившего Ходжалинский геноцид такого моноэтнического государства как Армения, осуществившего этническую чистку на оккупированных территориях Азербайджана, не имеет никакого права говорить о расизме. Это не вписывается ни в какие рамки. Хотим напомнить премьер-министру Армении, что несмотря на оккупацию армянскими вооруженными силами наших территорий, сегодня в Азербайджане проживают десятки тысяч армян. В целом, в нашей стране представители различных религий и народов жили и живут в мире и спокойствии. Хотелось бы отметить, что множество иностранных болельщиков, посетивших Азербайджан во время финала Лиги Европы, за которой Армения следила с большой ревностью, воочию увидели ситуацию в нашей стране".