В ЕС создана группа по освещению политики сообщества в странах "Восточного партнерства"

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Евросоюз начал работу по противодействию искажению информации в освещении политики сообщества в странах программы "Восточного партнерства" (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина).

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили во внешнеполитической службе ЕС.

"В соответствии с заключениями саммита ЕС в марте, в рамках Европейской внешнеполитической службы создана стратегическая коммуникационная целевая группа, ориентированная на освещение политики Евросоюза в странах "Восточного партнерства". Команда полностью функционирует с этого месяца", - сообщили в службе.

В группу входят порядка 10 сотрудников из институтов ЕС, а также эксперты из стран-членов сообщества.

"Целевая группа осуществляет мониторинг средств массовой информации и будет работать над развитием коммуникационных продуктов и кампаний в СМИ, направленных на разъяснение политики ЕС в регионе", - пояснили в ведомстве.

"Принимаемые меры охватывают не только стратегическую коммуникацию ЕС, но также более широкие усилия, направленные на укрепление медиа-среды, в частности, на поддержку свободы прессы и независимых СМИ", - добавили там.