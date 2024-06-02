О нас

Политике колониализма и неоколониализма Франции будет дана правовая оценка

Политике колониализма и неоколониализма Франции будет дана правовая оценка В рамках проекта “Усиление глобальных инициатив в борьбе с неоколониализмом и колониализмом” будет проведен юридический анализ политики колониализма и неоколониализма, которую проводит Франция.
Внешняя политика
2 июня 2024 г. 12:25
Политике колониализма и неоколониализма Франции будет дана правовая оценка

В рамках проекта "Усиление глобальных инициатив в борьбе с неоколониализмом и колониализмом" будет проведен юридический анализ политики колониализма и неоколониализма, которую проводит Франция.

Как сообщает Report, на очередных консультациях между делегацией Французской Полинезии и Бакинской инициативной группой обсуждалось развитие данного грантового проекта.

В рамках проекта, который организация уже начала реализовывать при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций, будет проведена правовая оценка нарушений прав человека, происходящих на заморских территориях, где Франция проводит политику колониализма и неоколониализма. Также будет подготовлен подробный отчет, который будет представлен международным организациям и другим заинтересованным сторонам.

Проект охватит период с июня по октябрь текущего года.

На консультации состоялся обмен мнениями о возможном вкладе правящей партии Французской Полинезии "Тавини" в реализацию проекта.

Отметим, что делегация Французской Полинезии находится с визитом в нашей стране по приглашению Бакинской инициативной группы, в рамках которого обсуждаются перспективы сотрудничества в различных сферах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fransanın kolonializm və neokolonializm siyasəti ilə bağlı hüquqi təhlil aparılacaq

Самое важное

Генерал-губернатор Канады поздравила президента Азербайджана
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Азербайджана
30 мая 2024 г. 19:18
Президент Финляндии подтвердил свое участие в COP29
Президент Финляндии подтвердил свое участие в COP29
30 мая 2024 г. 18:24
Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева
Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева
29 мая 2024 г. 20:13
Премьер Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Премьер Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
29 мая 2024 г. 19:34
Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана
Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана
29 мая 2024 г. 19:27
Президент Словакии направила письмо Ильхаму Алиеву
Президент Словакии направила письмо Ильхаму Алиеву
29 мая 2024 г. 19:19
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана
29 мая 2024 г. 19:06
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
28 мая 2024 г. 14:42
Президент Болгарии поздравил азербайджанского лидера
Президент Болгарии поздравил азербайджанского лидера
27 мая 2024 г. 20:30
Король Иордании поздравил президента Ильхама Алиева
Король Иордании поздравил президента Ильхама Алиева
27 мая 2024 г. 19:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi