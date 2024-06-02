Политике колониализма и неоколониализма Франции будет дана правовая оценка

В рамках проекта “Усиление глобальных инициатив в борьбе с неоколониализмом и колониализмом” будет проведен юридический анализ политики колониализма и неоколониализма, которую проводит Франция.

В рамках проекта "Усиление глобальных инициатив в борьбе с неоколониализмом и колониализмом" будет проведен юридический анализ политики колониализма и неоколониализма, которую проводит Франция.

Как сообщает Report , на очередных консультациях между делегацией Французской Полинезии и Бакинской инициативной группой обсуждалось развитие данного грантового проекта.

В рамках проекта, который организация уже начала реализовывать при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций, будет проведена правовая оценка нарушений прав человека, происходящих на заморских территориях, где Франция проводит политику колониализма и неоколониализма. Также будет подготовлен подробный отчет, который будет представлен международным организациям и другим заинтересованным сторонам.

Проект охватит период с июня по октябрь текущего года.

На консультации состоялся обмен мнениями о возможном вкладе правящей партии Французской Полинезии "Тавини" в реализацию проекта.

Отметим, что делегация Французской Полинезии находится с визитом в нашей стране по приглашению Бакинской инициативной группы, в рамках которого обсуждаются перспективы сотрудничества в различных сферах.