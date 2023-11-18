Politico: Разработка новой программы могла бы способствовать экономическому развитию региона

Решение карабахского вопроса и возвращение ранее оккупированных территорий создают для Азербайджана возможность занять конструктивную роль в регионе Южного Кавказа.

Решение карабахского вопроса и возвращение ранее оккупированных территорий создают для Азербайджана возможность занять конструктивную роль в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда Януша Бугайски, опубликованной в газете Politico.

Автор отмечает, что для нормализации отношений между официальными Баку и Ереваном ведущую роль в посредническом процессе должны сыграть западные силы, такие как США и ЕС, а также Турция.

По его мнению, упомянутые страны "будут в выигрыше от такого урегулирования, которое могло бы способствовать укреплению связей в области безопасности и экономической взаимосвязанности в регионе".

В статье отмечается, что проведенные Азербайджаном в Карабахском регионе антитеррористические мероприятия локального характера не были направлены на осуществление "этнических чисток", что нашло отражение и в отчетах международных организаций, в том числе миссии ООН.

По словам автора, установление торговых связей между Баку и Ереваном, полноценные дипломатические отношения между Арменией и Турцией, а также разработка новой программы регионального развития могли бы способствовать экономическому развитию региона в целом.

Старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда также подчеркивает важность открытия Зангезурского коридора, что "может стать важным торговым маршрутом, напрямую связывающим Каспийский бассейн с Турцией и другими странами".