Politico: Азербайджан начинает экологическое наступление на Армению

Азербайджан впервые в истории межгосударственного арбитража обратился с иском против Армении в рамках Бернской конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе.

Азербайджан впервые в истории межгосударственного арбитража обратился с иском против Армении в рамках Бернской конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье издания Politico "Азербайджан начинает экологическое наступление на Армению".

В статье отмечается, что Азербайджан открывает новый юридический "фронт" против Армении, обратившись с иском об ущербе окружающей среде в ходе тридцатилетней незаконной оккупации территорий Азербайджана.

Отмечается, что "обе страны подписали обязывающий международный договор вместе с ЕС и более чем 50 другими странами, но он никогда прежде не использовался для разрешения экологических вопросов между двумя государствами".

"За последние два года мы обнаружили шокирующие доказательства экологического ущерба на территориях, освобожденных в ходе войны 2020 года", - заявил изданию заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов. "Был нанесен ущерб биоразнообразию этих территорий. Незаконная эксплуатация природных ресурсов и промышленное загрязнение продолжают наносить вред нашим экосистемам и по сей день", - добавил замминистра.

Он отметил, что обращение в международный суд является попыткой добиться справедливости. "С окончания войны 2020 года мы заявляем, что хотим перевернуть страницу и обеспечить мир в регионе, но мы также будем привлекать к ответственности всех виновных за прошлые преступления", - сказал Э. Мамедов.