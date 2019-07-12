Посол Франции: "Политический диалог между Парижем и Баку интенсифицируется"

Политический диалог между Францией и Азербайджаном интенсифицируется благодаря контактам на высшем уровне.

Как сообщает Report, об этом заявила посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше на приеме в честь Национального дня.

"Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Париж 20 июля 2018 года и его встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном стали новым шагом вперёд в вопросе двустороннего сотрудничества. Главы МИД обеих стран также продолжают часто встречаться - они уже дважды встретились с начала этого года, в январе и мае в Париже", - заявила посол.

Она также отметила важный вклад Азербайджана в стабильность в каспийском регионе благодаря "многовекторной политике страны".

А.Буше добавила, что Франция, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, привержена мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов поздравил Францию с национальным праздником.

"Надеемся, что Франция, как страна-сопредседатель МГ ОБСЕ, увеличит свои усилия для урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - заявил Халафов.

По его словам, текущий статус-кво по конфликту неприемлем.

Замминистра также отметил, что в средних и учебных заведениях Азербайджана активно изучают французский язык. В частности, французский язык преподают в 338 школах и 7 университетах в Азербайджане. В общей сложности французский язык изучают 50 тыс. школьников и 5 тыс. студентов вузов.