Политический обозреватель: Мы показали, что не смиримся с угрозами Ирана

"Заявления официальных лиц Ирана обычно не отражают реальность. Другими словами, их слова не совпадают с действиями”.

"Заявления официальных лиц Ирана обычно не отражают реальность. Другими словами, их слова не совпадают с действиями”.

Об этом сообщил Report политический обозреватель, доктор политических наук, профессор Сабир Мамедли, комментируя недавние заявления официальных лиц Ирана против Азербайджана.

По его словам, наш южный сосед, с одной стороны, поддерживает отбросы сепаратистского режима в Карабахе, а с другой стороны говорит, что признает территориальную целостность Азербайджана: “Министр иностранных дел Ирана недавно заявил, что Иран будет наращивать связи с Карабахом и Арменией. Следовательно, он не хочет принимать реальность. Иранский режим пытается обострить ситуацию и угрожать Азербайджану. Мы действовали в соответствии с добрососедскими отношениями. Но на этот раз был дан адекватный ответ. Президент Ильхам Алиев задал открытый вопрос, почему, когда азербайджанские земли находились под оккупацией, Иран не проводил учения на этих приграничных территориях? Мы показали, что не смиримся с угрозами Ирана. После этого верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи выступил с заявлением, что учения носят характер месседжа для соседних государств. Таким образом, официальный Тегеран “заводит себя в тупик”.

Профессор подчеркнул, что позиция Азербайджана решительная: "Поэтому было ожидаемо, что иранские официальные лица смягчат свою риторику. В ближайшие дни таких заявлений будет больше. Потому что они столкнулись с серьезной реакцией. Тегеран, несомненно, должен сделать шаг назад. Скажу также, не исключено, что используя некоторые силы, иранские власти пойдут на внутренние провокации. Недавнее заявление религиозного лидера Ирана может кого-то спровоцировать на это. В этом смысле наши правоохранительные органы и граждане должны быть осторожны”.