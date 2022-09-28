Политический эксперт: Кавказский дом - важная модель мира в регионе

"Сегодня Кавказский дом - это модель, которая важна для мира в регионе".

"Сегодня Кавказский дом - это модель, которая важна для мира в регионе".

Как сообщает Report, об этом заявил директор Кавказского центра международных отношений и стратегических исследований Араз Асланлы во время выступления на l форуме мозговых центров Азербайджана.

По его словам, политики, военные и мозговые центры для будущего Кавказа будут проводить работу в различных направлениях: "Для мира на Кавказе, по крайней мере, три страны должны работать вместе. Было бы даже лучше, если бы к процессу присоединились как минимум три соседние страны".

A. Асланлы сказал, что мозговые центры на Западе также могут быть включены в процесс: "После войны можно создать совместную платформу этих государств в процессе строения мира на Кавказе".