Политические и общественные деятели России о Гейдаре Алиеве

Сегодня отмечается 96-ая годовщина со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. В интервью российскому бюро Report ряд ведущих политических и общественных деятелей России поделились своими воспоминаниями о Гейдаре Алиеве:

Народный артист России Леонид Якубович: Гейдара Алиева можно сравнить с Де Голлем и Черчиллем

Гейдар Алиев был очень важной исторической личностью. Его без сомнения можно сравнить с такими фигурами как Шарль де Голль и Уинстон Черчилль. Народ любил Гейдара Алиева. Я слышал это от очень многих. Причем сначала любили, потом уважали. Редко кому удается добиться такого признания народа.

Я влюблен в Азербайджан. В предпоследний раз был в Баку давным давно, когда это был еще черный закопченный город и вдруг я ахнул. Главное, что меня поразило - Аллея шехидов. Я всегда себе этот так и представлял: гуляют мамы с детьми, а среди цветов вдруг можно увидеть памятную доску или целый комплекс. Это замечательно. Это такая светлая грусть, а не трагедия со слезами. А светлая грусть - это очень добрая память о тех, кто сделал очень многое для своего народа.

Депутат Госдумы Павел Дорохин: Все, что мы видим сейчас, было заложено при Гейдаре Алиеве

Гейдар Алиев для всех нас является одним из крупнейших политических деятелей рубежа XX-XXI вв. В период СССР он был руководителем Комитета госбезопасности Азербайджана, первым секретарем ЦК КП Азербайджана, которого очень ценили в Москве, затем первым заместителем председателя Совета Министров СССР. Этот момент я помню особенно хорошо, я тогда был студентом и для нас это было сначала неожиданностью, но затем мы поняли, что было логично, чтобы руководителя регионального масштаба такого уровня привлечь в центральное союзное правительство. И потом уже после развала СССР, когда Гейдар Алиев возглавил Азербайджанскую Республику, он стал неким стабилизирующим фактором. Человек с таким огромным опытом, широким кругозором и объемным мышлением действительно замечательно руководил своей республикой. Все, что мы видим сейчас, было заложено еще при его политическом правлении. Поэтому наша фракция КПРФ относится к его личности, его памяти и наследию с очень большим уважением.

Журналист, обозреватель телеканала «Россия-Культура» Владислав Флярковский: Гейдар Алиев сделал невозможное

Судьба Гейдара Алиева - это классическая судьба советского лидера. Не просто типичная, а даже выше типичной, такая сконцентрированная судьба человека, который, в отличие от своих коллег, дважды взошел на вершину. Он управлял республикой при большевиках, затем ушел в сторону до 1993 года и потом снова взошел на вершину. Для меня это главная черта его судьбы, его натуры. Он сделал невозможное - дважды вошел в реку своей республики, своего народа. Это возвысило его.

Советский и российский государственный деятель Валерий Серов: Гейдар Алиев был великим гражданином своего времени

Чем больше проходит времени, тем больше мы все осознаем ту роль, которую играл Гейдар Алиев в развитии и Советского Союза и Азербайджана. Особенно в последние годы своей жизни, когда ситуация складывалась подчас очень непросто, Гейдар Алиевич находил те единственно верные решения, которые позволяли выстраивать правильные отношения с Россией.

Я считаю его своим учителем. Мне очень повезло, что судьба позволила мне работать с таким человеком. Я сегодня поднял фотографии и нашел ту, на которой мы с ним проводим межправительственную комиссию: с одной стороны сидит Гейдар Алиевич со всем своим генералитетом, с другой - российская сторона.

В сознании и памяти всех думающих людей Гейдар Алиевич остался как великий гражданин своего времени.

Игбал Рустамов