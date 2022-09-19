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Политически мотивированная преступность армян за границей - форма международного терроризма

Политически мотивированная преступность армян за границей - форма международного терроризма "Проживающие в различных странах армяне, демонстрируют политически мотивированную организованную преступность, что является одной из форм международного терроризма".
Внешняя политика
19 сентября 2022 г. 13:34
Политически мотивированная преступность армян за границей - форма международного терроризма

Действия проживающих в различных странах армян против диппредставительств Азербайджана можно расценить как политически мотивированную организованную преступность, что является одной из форм международного терроризма.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Эльман Насиров.

"Весь цивилизованный мир должен объединиться для борьбы с международным терроризмом и уничтожением источника ассиметричной угрозы. Последние события, а именно нападения на посольства Азербайджана в США, Великобритании и Франции, можно характеризовать как терроризм. Основное отличие этих акций от всех других видов преступлений в том, что они политически мотивированы и произошли после последней крупномасштабной военной провокации Армении против Азербайджана 12-14 сентября", - заявил Э.Насиров.

Депутат подчеркнул, что специальные органы безопасности США, Великобритании и Франции не выполнили своих обязанностей, более того, своим бездействием косвенно поддержали проявление международного терроризма.

"Подход в этих трех странах может создать эффект домино, т.е. против посольств Азербайджана и в других странах могут быть предприняты аналогичные шаги. Это недопустимо", - отметил депутат Э.Насиров.

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Версия на азербайджанском языке "Ermənilərin xaricdəki siyasi motivli mütəşəkkil cinayətkarlığı beynəlxalq terrorizmin bir növüdür" - RƏY

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