Полинезийский политик: Хотим положить конец французскому колониализму

Надеюсь, что Французская Полинезия вскоре обретет независимость.

Надеюсь, что Французская Полинезия вскоре обретет независимость.

Как сообщает Report, об этом представитель Партии за независимость Полинезии Tawini Huiraatira Хейнуи Ле Каи заявил на проходящей в Баку международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость".

По его словам, население заморских колоний Франции испытывает страдания: "Франция думает, что она способствует стабильности и сотрудничеству. Но на деле это совсем не так. Во Французской Полинезии проводились ядерные испытания, из-за чего население выражало протест", - добавил он.

Хейнуи Ле Каи сказал, что эксплуатация природных ресурсов Французской Полинезии принесла Франции доход в размере 25 млрд долларов: "Франция не считается с полинезийским народом. Большинство рабочих мест занимают французы. Мы хотим быть суверенными и положить конец колониализму".

Напомним, что международная конференция на тему "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" 20 октября начала свою работу в Баку. В конференции принимают участие официальные лица, представители 14 стран, а также заморских территорий, находящихся в колониальной зависимости Франции, а также Корсики.