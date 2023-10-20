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Полинезийский политик: Хотим положить конец французскому колониализму

Полинезийский политик: Хотим положить конец французскому колониализму Надеюсь, что Французская Полинезия вскоре обретет независимость.
Внешняя политика
20 октября 2023 г. 11:36
Полинезийский политик: Хотим положить конец французскому колониализму

Надеюсь, что Французская Полинезия вскоре обретет независимость.

Как сообщает Report, об этом представитель Партии за независимость Полинезии Tawini Huiraatira Хейнуи Ле Каи заявил на проходящей в Баку международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость".

По его словам, население заморских колоний Франции испытывает страдания: "Франция думает, что она способствует стабильности и сотрудничеству. Но на деле это совсем не так. Во Французской Полинезии проводились ядерные испытания, из-за чего население выражало протест", - добавил он.

Хейнуи Ле Каи сказал, что эксплуатация природных ресурсов Французской Полинезии принесла Франции доход в размере 25 млрд долларов: "Франция не считается с полинезийским народом. Большинство рабочих мест занимают французы. Мы хотим быть суверенными и положить конец колониализму".

Напомним, что международная конференция на тему "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" 20 октября начала свою работу в Баку. В конференции принимают участие официальные лица, представители 14 стран, а также заморских территорий, находящихся в колониальной зависимости Франции, а также Корсики.

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Версия на английском языке Polynesian politician: 'We want to end French colonialism'
Версия на азербайджанском языке Polineziyalı siyasətçi: "Fransa müstəmləkəçiliyini sonlandırmaq istəyirik"

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