Полинезийский политик: Хотим положить конец французскому колониализму

Надеюсь, что Французская Полинезия вскоре обретет независимость.
Как сообщает Report, об этом представитель Партии за независимость Полинезии Tawini Huiraatira Хейнуи Ле Каи заявил на проходящей в Баку международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость".
По его словам, население заморских колоний Франции испытывает страдания: "Франция думает, что она способствует стабильности и сотрудничеству. Но на деле это совсем не так. Во Французской Полинезии проводились ядерные испытания, из-за чего население выражало протест", - добавил он.
Хейнуи Ле Каи сказал, что эксплуатация природных ресурсов Французской Полинезии принесла Франции доход в размере 25 млрд долларов: "Франция не считается с полинезийским народом. Большинство рабочих мест занимают французы. Мы хотим быть суверенными и положить конец колониализму".
Напомним, что международная конференция на тему "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" 20 октября начала свою работу в Баку. В конференции принимают участие официальные лица, представители 14 стран, а также заморских территорий, находящихся в колониальной зависимости Франции, а также Корсики.