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Полиция Лос-Анджелеса расследует нападения армян на азербайджанцев как преступления на почве ненависти

Полиция Лос-Анджелеса расследует нападения армян на азербайджанцев как преступления на почве ненависти Полиция Лос-Анджелеса объявила, что расследует сообщения о нападениях во время демонстрации армянской диаспоры возле консульства Азербайджана в Брентвуде как преступления на почве ненависти
Внешняя политика
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24 июля 2020 г. 11:47
Полиция Лос-Анджелеса расследует нападения армян на азербайджанцев как преступления на почве ненависти

Полиция Лос-Анджелеса объявила, что расследует сообщения о нападениях во время  демонстрации армянской диаспоры возле консульства Азербайджана в Брентвуде как преступления на почве ненависти.

Как передает Report, об этом сообщает My news LA.

По словам сотрудника полиции Майка Лопеса, один человек также был арестован по подозрению в нападении на сотрудника полиции.

Отмечается, что трое пострадавших азербайджанцев сообщили о нападениях в полицию, которые расследуются как преступления на почве ненависти.

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Версия на английском языке LA Police Investigate Armenia's hate crimes against Azerbaijanis
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