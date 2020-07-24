Полиция Лос-Анджелеса расследует нападения армян на азербайджанцев как преступления на почве ненависти

Полиция Лос-Анджелеса объявила, что расследует сообщения о нападениях во время демонстрации армянской диаспоры возле консульства Азербайджана в Брентвуде как преступления на почве ненависти

Полиция Лос-Анджелеса объявила, что расследует сообщения о нападениях во время демонстрации армянской диаспоры возле консульства Азербайджана в Брентвуде как преступления на почве ненависти.

Как передает Report, об этом сообщает My news LA.

По словам сотрудника полиции Майка Лопеса, один человек также был арестован по подозрению в нападении на сотрудника полиции.

Отмечается, что трое пострадавших азербайджанцев сообщили о нападениях в полицию, которые расследуются как преступления на почве ненависти.