Полиция Армении передала СНБ этой страны задержанного азербайджанского военнослужащего

Армянская полиция передала Службе национальной безопасности этой страны задержанного вчера на ее территории азербайджанского военнослужащего Ахундова Гусейна Ахлиман оглу.

Армянская полиция передала Службе национальной безопасности этой страны задержанного вчера на ее территории азербайджанского военнослужащего Ахундова Гусейна Ахлиман оглу.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения, иных деталей по данному вопросу нет.

Армянская сторона также не дает никакой информации о втором военнослужащем, находящимся у них.

Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших обратилась в международные организации в связи с двумя пропавшими без вести военнослужащими азербайджанской армии Бабировым Агшином Габиль оглу 2004 года рождения и Ахундовым Гусейном Ахлиман оглу 2003 года рождения.

Госкомиссия и другие госструктуры Азербайджана продолжают расследование по данному вопросу после их пропажи в приграничном с Арменией Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики по причине ограниченной видимости в результате неблагоприятных погодных условий.

Позже выяснилось, что оба солдата ВС Азербайджана оказались в Армении и были задержаны. Армянская сторона подтвердила, что они задержаны полицией.