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Глава МИД: Работа над соглашением между Азербайджаном и ЕС завершится в скором времени

Глава МИД: Работа над соглашением между Азербайджаном и ЕС завершится в скором времени "Авиарейсы Варшава-Баку будут организованы с мая этого года".
Внешняя политика
31 марта 2022 г. 13:36
Глава МИД: Работа над соглашением между Азербайджаном и ЕС завершится в скором времени

"Азербайджан и Европейский Союз развивают взаимовыгодное сотрудничество в различных областях. Азербайджан - единственная страна "Восточного партнерства", имеющая соглашение о стратегическом партнерстве с девятью странами ЕС".

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Польши и действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау, находящимся с визитом в Азербайджане.

Министр сообщил, что в настоящее время разрабатывается новое соглашение между Азербайджаном и Европейским Союзом во взаимовыгодном и равноправном формате. Ожидается, что работа над документом будет завершена в скором времени.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: "Development of new EU-Azerbaijan agreement will be completed soon"
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Azərbaycanla Aİ arasında yeni sazişin yaxın zamanda tamamlanması gözlənilir"

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