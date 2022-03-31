Глава МИД: Работа над соглашением между Азербайджаном и ЕС завершится в скором времени

"Авиарейсы Варшава-Баку будут организованы с мая этого года".

"Азербайджан и Европейский Союз развивают взаимовыгодное сотрудничество в различных областях. Азербайджан - единственная страна "Восточного партнерства", имеющая соглашение о стратегическом партнерстве с девятью странами ЕС".

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Польши и действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау, находящимся с визитом в Азербайджане.

Министр сообщил, что в настоящее время разрабатывается новое соглашение между Азербайджаном и Европейским Союзом во взаимовыгодном и равноправном формате. Ожидается, что работа над документом будет завершена в скором времени.