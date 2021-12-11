Полад Бюльбюльоглы: Сын Гейдара Алиева выполнил, данное им завещание

"Москва и Россия - это особые вехи в жизни Гейдара Алиевича Алиева, потому что он после того, как возглавил Азербайджанскую советскую республику, был первым секретарем ЦК. Он стал кандидатом члена бюро, а затем членом политического бюро, далее его приглас

"Москва и Россия - это особые вехи в жизни Гейдара Алиевича Алиева, потому что он после того, как возглавил Азербайджанскую советскую республику, был первым секретарем ЦК. Он стал кандидатом члена бюро, а затем членом политического бюро, далее его пригласили стать первым заместителем совета министров СССР. Поэтому в судьбе Гейдара Алиева есть две страны и два города - это Азербайджан, Баку и Россия, Москва".

Как передает российское бюро Report, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюль оглы на вечере памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Посол также рассказал о роли Гейдара Алиевича, который курировал множество отраслей Советского союза, одновременно был депутатом верховного совета СССР и сделал очень много для тех избирателей, которые избирали его в верховный совет.

"Именно в этом здании посольства 21 января 1990-го года Гейдар Алиев выступил, а также обвинил советское руководство в преступлении. Он дал первую политическую оценку событиям 20 января и не побоялся сказать это во всеуслышание, тем самым пробив информационную блокаду", - сказал посол.

Полад Бюльбюльоглы подчеркнул, что общенациональный лидер вернулся обратно в Азербайджан по просьбе народа: "Люди поняли, что без руководителя такого масштаба Азербайджан попал бы в очень трудное положение. За очень короткий срок им были сделаны выдающие шаги, в числе которых подписание контракта века с нефтяными компаниями западных стран".

Посол подчеркнул, что когда Гейдар Алиевич вернулся в Азербайджан, страна была на грани гражданской войны. По его словам, было трудно поверить, что в такие короткие сроки, Алиев сумеет успокоить общественную ситуацию и навести порядок.

"О Гейдаре Алиевиче могу говорить часами и сутками. В моей судьбе он сыграл особую роль. Все успехи творческих людей на рубеже 60-х-70-х годов связаны с именем Гейдара Алиева. 10 лет я работал в его команде, как министр культуры. Я не устаю повторять, это огромная жизненная и человеческая школа, как жить и приносить пользу своему народу и государству".

Посол Азербайджана отметил, что сын Гейдара Алиева сегодня уже выдающийся государственный и политический деятель, а также лидер своего народа, вернувший оккупированные территории: "Вы не представляете, какое это счастье быть на родной земле. Каждый раз, приезжая в Шушу, чувствую, что молодею на этой земле. От имени всего азербайджанского народа хочу сказать, что душа Гейдара Алиева должна быть спокойна. Сегодня его сын выполнил, данное им завещание и реализовал идеи. Азербайджан расцветает и развивается, а самое главное, что Ильхам Алиев поднял народ с колен. Все говорили, что азербайджанцы воевать не умеют, они все торговцы, но сегодня мало кто посмеет это сказать, потому что Азербайджан за 44 дня одержал блестящую победу, освободив свои земли, восстановив территориальную целостность".