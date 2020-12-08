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Полад Бюльбюльоглы: Начинается новая страница для Азербайджана и всего региона

Полад Бюльбюльоглы: Начинается новая страница для Азербайджана и всего региона "Азербайджанские солдаты освободили земли, которые много лет находились под оккупацией"
Внешняя политика
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8 декабря 2020 г. 17:13
Полад Бюльбюльоглы: Начинается новая страница для Азербайджана и всего региона

"Азербайджанские солдаты освободили земли, которые много лет находились под оккупацией, и тем самым сегодня начинается новая страница не только для Азербайджана, но и всего региона". Как передает российское бюро Report, об этом заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы во время выступления на проходящем в Москве бизнес-форуме "Азербайджан-Россия: экономическая дипломатия и стратегия партнерства".

"Наш президент Ильхам Алиев много раз в своих выступлениях говорил о том, что это создает большое окно возможностей для всего региона. Если наши соседи наберутся мудрости и встанут на путь нормального взаимодействия, то это послужит на пользу для всего региона", - заявил посол.

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Версия на азербайджанском языке Polad Bülbüloğlu: “Azərbaycan və bütün region üçün yeni səhifə başlayır”
Версия на английском языке Polad Bulbuloglu : A new page begins for Azerbaijan and the entire region

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