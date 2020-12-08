Полад Бюльбюльоглы: Начинается новая страница для Азербайджана и всего региона

"Азербайджанские солдаты освободили земли, которые много лет находились под оккупацией"

"Азербайджанские солдаты освободили земли, которые много лет находились под оккупацией, и тем самым сегодня начинается новая страница не только для Азербайджана, но и всего региона". Как передает российское бюро Report, об этом заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы во время выступления на проходящем в Москве бизнес-форуме "Азербайджан-Россия: экономическая дипломатия и стратегия партнерства".

"Наш президент Ильхам Алиев много раз в своих выступлениях говорил о том, что это создает большое окно возможностей для всего региона. Если наши соседи наберутся мудрости и встанут на путь нормального взаимодействия, то это послужит на пользу для всего региона", - заявил посол.