Полад Бюльбюльоглу выразил руководству телеканала "Россия 1" недовольство азербайджанской общественности

Провокационная речь депутата Государственной думы Российской Федерации, заместителя председателя комитета по экономической политике Михаила Делягина, прозвучавшая на российском телевидении, вызвала серьезную обеспокоенность и недовольство азербайджанской

Провокационная речь депутата Государственной думы Российской Федерации, заместителя председателя комитета по экономической политике Михаила Делягина, прозвучавшая на российском телевидении, вызвала серьезную обеспокоенность и недовольство азербайджанской общественности, в том числе и сотрудников посольства.

Об этом российскому бюро Report сообщили в посольстве Азербайджана в России.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу выразил руководству Всероссийской государственной телерадиовещательной компании, в которую входит телеканал “Россия 1”, серьезное недовольство азербайджанской общественности и подчеркнул недопустимость подобных случаев.

Михаил Делягин сообщил, что принял к сведению советы, данные ему российскими официальными лицами. Он принес свои извинения, выразив сожаление по поводу высказанных слов, и заявил, что сделал это ради шоу.