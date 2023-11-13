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Полад Бюльбюльоглу встретился с новоназначенным послом Турции в РФ

Полад Бюльбюльоглу встретился с новоназначенным послом Турции в РФ Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу принял новоназначенного посла Турецкой Республики в РФ Танжу Бильгича.
Внешняя политика
13 ноября 2023 г. 21:37
Полад Бюльбюльоглу встретился с новоназначенным послом Турции в РФ

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу принял новоназначенного посла Турецкой Республики в РФ Танжу Бильгича.

Как сообщает местное бюро Report, азербайджанский посол поздравил коллегу с назначением на почетную должность и пожелал ему успехов в будущей деятельности, а также проинформировал гостя о своей деятельности в качестве дуайена дипломатического корпуса в Российской Федерации, в том числе о проводимых совместно с МИД России многочисленных встречах и мероприятиях.

Полад Бюльбюльоглу выразил уверенность, что союзнические отношения и политический диалог на самом высоком уровне между Азербайджаном и Турцией сыграют исключительно положительную роль и в углублении сотрудничества между дипломатическими представительствами наших стран в России, подчеркнув существенное значение в развитии братских отношений изречения общенационального лидера Гейдара Алиева "Одна нация, два государства". Сегодня контакты и дружеские отношения между лидерами наших стран служат прочной основой для дальнейшего развития двустороннего взаимодействия, отметил П.Бюльбюльоглу.

Посол Турции Танжу Бильгич поблагодарил за встречу и подчеркнул, что свой первый официальный визит в Москве в качестве новоназначенного посла он совершил к представителю братского Азербайджана. Турецкий дипломат заверил, что приложит все усилия для дальнейшего развития и укрепления взаимодействия между посольствами двух стран в Российской Федерации.

Гость рассказал о своей дипломатической деятельности, в том числе о работе в качестве генерального консула в Санкт-Петербурге, посла в Сербии и руководителя пресс-службы МИД Турции. Он особо подчеркнул, что часто бывал в Баку и даже посетил сердце Карабаха - Шушу, отметив большие позитивные изменения в Азербайджане.

В ходе беседы послы особо подчеркнули, что поддержка друг друга в любых обстоятельствах свидетельствует о братстве двух народов, имеющих общую духовность, культуру и ценности, находит подтверждение не только на словах, но и на деле.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по другим вопросам двустороннего и регионального сотрудничества, представляющим взаимный интерес.

Посол Турции сердечно поблагодарил Полада Бюльбюльоглу за теплую встречу и интересную беседу.

В завершение Полад Бюльбюльоглу подарил турецкому коллеге изданную Фондом Гейдара Алиева книгу "Карабах до и после оккупации" и сувенир - миниатюрные азербайджанские национальные музыкальные инструменты.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPolad Bülbüloğlu Türkiyənin Rusiyaya yeni təyin olunmuş səfiri Tanju Bilgiç ilə görüşüb

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