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Полад Бюльбюльоглу: В отношениях России и Азербайджана нет никаких глубоких противоречий

Полад Бюльбюльоглу: В отношениях России и Азербайджана нет никаких глубоких противоречий На данный момент в отношениях России и Азербайджана нет глубоких противоречий, страны активно сотрудничают.
Внешняя политика
18 августа 2024 г. 14:37
Полад Бюльбюльоглу: В отношениях России и Азербайджана нет никаких глубоких противоречий

На данный момент в отношениях России и Азербайджана нет глубоких противоречий, страны активно сотрудничают.

Как передает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюльоглу в интервью ТАСС в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Баку.

"Конечно, меня радует, что сегодня отношения между Россией и Азербайджаном находятся на очень высоком уровне союзнического взаимодействия. Мы очень активно работаем, и каких-то глубоких противоречий между нашими странами на сегодня нет", - отметил он.

Посол подчеркнул, что Москва и Баку открыто и доброжелательно обсуждают все проблемные вопросы.

"Как в любом доме, любой семье и любых взаимоотношениях, бывают какие-то разногласия - жизнь есть жизнь. Но самое главное, что сегодня у нас сложились такие отношения, что мы можем в открытую, по-дружески и очень доброжелательно, обсуждать возникающие проблемы.

Идут активные политические консультации между министерствами иностранных дел двух стран. Очень плодотворно работает межправкомиссия, с российской стороны возглавляемая заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком, а с азербайджанской стороны - вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым. Последнее заседание состоялось совсем недавно в Баку - 9 августа", - указал дипломат.

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Версия на английском языке Polad Bulbuloglu: No deep contradictions in Azerbaijan-Russia relations
Версия на азербайджанском языке Polad Bülbüloğlu: Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərdə heç bir dərin ziddiyyət yoxdur

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