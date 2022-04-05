Полад Бюльбюльоглу проинформировал посла Новой Зеландии о восстановительных работах в Карабахе

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу принял новоназначенного посла Новой Зеландии в Российской Федерации Сару Уолш по ее просьбе.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу принял новоназначенного посла Новой Зеландии в Российской Федерации Сару Уолш по ее просьбе.

Как сообщает российское бюро Report, на встрече Полад Бюльбюльоглу поздравил коллегу с назначением и пожелал ей успехов.

Полад Бюльбюльоглу рассказал коллеге о постконфликтном периоде, ходе широкомасштабных реставрационных и восстановительных работ, проводимых на освобожденных территориях. На встрече состоялся обмен мнениями по происходящим в регионе процессам и другим вопросам, представляющим интерес.

Саре Уолш был подарен келагаи, который является национальным головным убором Азербайджана, а также изданные Фондом Гейдара Алиева книги "Хроника Победы“ (“Zəfər salnaməsi”) и ”Карабах до и после оккупации".

Посол Новой Зеландии поблагодарила коллегу за интересную и плодотворную встречу.