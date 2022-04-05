О нас
Аудио новости

Полад Бюльбюльоглу проинформировал посла Новой Зеландии о восстановительных работах в Карабахе

Полад Бюльбюльоглу проинформировал посла Новой Зеландии о восстановительных работах в Карабахе Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу принял новоназначенного посла Новой Зеландии в Российской Федерации Сару Уолш по ее просьбе.
Внешняя политика
5 апреля 2022 г. 20:43
Полад Бюльбюльоглу проинформировал посла Новой Зеландии о восстановительных работах в Карабахе

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу принял новоназначенного посла Новой Зеландии в Российской Федерации Сару Уолш по ее просьбе.

Как сообщает российское бюро Report, на встрече Полад Бюльбюльоглу поздравил коллегу с назначением и пожелал ей успехов.

Полад Бюльбюльоглу рассказал коллеге о постконфликтном периоде, ходе широкомасштабных реставрационных и восстановительных работ, проводимых на освобожденных территориях. На встрече состоялся обмен мнениями по происходящим в регионе процессам и другим вопросам, представляющим интерес.

Саре Уолш был подарен келагаи, который является национальным головным убором Азербайджана, а также изданные Фондом Гейдара Алиева книги "Хроника Победы“ (“Zəfər salnaməsi”) и ”Карабах до и после оккупации".

Посол Новой Зеландии поблагодарила коллегу за интересную и плодотворную встречу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Polad Bulbuloglu informs New Zealand envoy about Karabakh restoration
Версия на азербайджанском языке Yeni Zelandiyanın Rusiyadakı səfiri Qarabağdakı bərpa işləri barədə məlumatlandırılıb

Экслюзивные новости

Посол: Совет Европы готов оказать содействие развитию освобожденных земель Азербайджана
Посол: Совет Европы готов оказать содействие развитию освобожденных земель Азербайджана
5 апреля 2022 г. 14:35
Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество
Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество
4 апреля 2022 г. 16:56
В будущем году Азербайджан увеличит закупки газа из Туркменистана
В будущем году Азербайджан увеличит закупки газа из Туркменистана
4 апреля 2022 г. 15:08
Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше
Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше
4 апреля 2022 г. 13:12
Замминистра: Развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном - приоритет для Узбекистана
Замминистра: Развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном - приоритет для Узбекистана
2 апреля 2022 г. 12:55
ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
1 апреля 2022 г. 15:36
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
1 апреля 2022 г. 15:04
Посол: Франция содействует Азербайджану в разминировании
Посол: Франция содействует Азербайджану в разминировании
1 апреля 2022 г. 14:49
Гюнай Эфендиева: Шуша очень долго этого ждала
Гюнай Эфендиева: Шуша очень долго этого ждала
1 апреля 2022 г. 14:07
Институт наследия Маршалла отправит в Азербайджан еще 5 собак-миноискателей
Институт наследия Маршалла отправит в Азербайджан еще 5 собак-миноискателей
1 апреля 2022 г. 13:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi