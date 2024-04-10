Полад Бюльбюльоглу обсудил двусторонние отношения между Азербайджаном и Грузией

Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюльоглу принял вновь назначенного Главу отдела интересов Грузии в Посольстве Швейцарии в Российской Федерации Мамуку Мерквиладзе.
Как сообщает российское бюро
На встрече были обсуждены отдельные вопросы, касающиеся двусторонних отношений между Азербайджаном и Грузией. Стороны также произвели обмен мнениями по вопросам, представляющим интерес обеих стран.
С обеих сторон была особо отмечена многовековая дружба, культурные связи и не только соседские, но и братские отношения между двумя народами.
Глава отдела интересов Грузии, в свою очередь, поблагодарил Полада Бюльбюльоглу за тёплый приём и интересную познавательную беседу.
В завершении встречи Посол Азербайджана подарил коллеге изданную Фондом Гейдара Алиева книгу "Карабах до и после оккупации".