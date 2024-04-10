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Полад Бюльбюльоглу обсудил двусторонние отношения между Азербайджаном и Грузией

Полад Бюльбюльоглу обсудил двусторонние отношения между Азербайджаном и Грузией Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюльоглу принял вновь назначенного Главу отдела интересов Грузии в Посольстве Швейцарии в Российской Федерации Мамуку Мерквиладзе.
Внешняя политика
10 апреля 2024 г. 19:43
Полад Бюльбюльоглу обсудил двусторонние отношения между Азербайджаном и Грузией

Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюльоглу принял вновь назначенного Главу отдела интересов Грузии в Посольстве Швейцарии в Российской Федерации Мамуку Мерквиладзе.

Как сообщает российское бюро Report, посол Азербайджана поздравил коллегу с назначением на столь почётную должность, пожелав ему дальнейших успехов в своей деятельности, и проинформировал гостя о проводимой работе в качестве дуайена дипломатического корпуса в России.

На встрече были обсуждены отдельные вопросы, касающиеся двусторонних отношений между Азербайджаном и Грузией. Стороны также произвели обмен мнениями по вопросам, представляющим интерес обеих стран.

С обеих сторон была особо отмечена многовековая дружба, культурные связи и не только соседские, но и братские отношения между двумя народами.

Глава отдела интересов Грузии, в свою очередь, поблагодарил Полада Бюльбюльоглу за тёплый приём и интересную познавательную беседу.

В завершении встречи Посол Азербайджана подарил коллеге изданную Фондом Гейдара Алиева книгу "Карабах до и после оккупации".

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