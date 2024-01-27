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Полад Бюльбюльоглу: Москва остается площадкой для переговоров Баку и Еревана

Полад Бюльбюльоглу: Москва остается площадкой для переговоров Баку и Еревана Москва продолжает быть площадкой для мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
27 января 2024 г. 04:07
Полад Бюльбюльоглу: Москва остается площадкой для переговоров Баку и Еревана

Москва продолжает быть площадкой для мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом заявил в интервью агентству ТАСС посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглу.

"Сегодня мы признательны России за посреднические усилия по нормализации отношений между Баку и Ереваном, и Москва продолжает быть площадкой для проведения мирных переговоров", - отметил глава диппредставительства.

В качестве примера посол напомнил о последней трехсторонней встрече, которая прошла в июле 2023 года по инициативе министра иностранных дел России Сергея Лаврова, а также о деятельности рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России, в рамках которой не раз в Москве проводились заседания по вопросам разблокировки экономических связей и транспортных коммуникаций в регионе.

"Хочу особо отметить, что Азербайджанская Республика высоко ценит роль Российской Федерации в разрешении армяно-азербайджанского конфликта, уже ставшего историей. В своем последнем интервью президент Ильхам Алиев высоко оценил личную роль президента РФ Владимира Путина в остановке военных действий", - подчеркнул дипломат.

Он также напомнил, что лидеры Азербайджана и Армении пообщались на полях неформального саммита глав государств СНГ в Санкт-Петербурге, который традиционно проходит в этом городе перед Новым годом.

"Это обычная практика, когда главы государств в рамках такого рода мероприятий пользуются возможностью провести краткие беседы "на ногах", - продолжил посол. - Азербайджан исходит из того, что встречи должны быть нацелены исключительно на скорейшее установление долгосрочного мира, стабильности и безопасности в регионе, и хочу подчеркнуть, что уже имеется опыт проведения прямых двусторонних переговоров, которые дали хороший результат. Нам всем нужно мирное небо над головой".

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