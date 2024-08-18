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Полад Бюльбюльоглу: Азербайджан заинтересован в присоединении к БРИКС

Полад Бюльбюльоглу: Азербайджан заинтересован в присоединении к БРИКС Азербайджан хотел бы присоединиться к БРИКС.
Внешняя политика
18 августа 2024 г. 16:31
Полад Бюльбюльоглу: Азербайджан заинтересован в присоединении к БРИКС

Азербайджан хотел бы присоединиться к БРИКС.

Как передает Report, об этом в интервью ТАСС заявил посол республики в Москве Полад Бюльбюльоглу в преддверии визита президента России Владимира Путина в Баку.

"Выстроилась большая очередь желающих присоединиться к БРИКС. Азербайджан действительно изъявил такое желание. Мы о нем говорили с российскими коллегам, но это тоже процесс и вопрос в работе", - сказал он, отвечая на вопрос, подал ли Баку официально заявку на присоединение к объединению.

БРИКС основана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к ней присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками группы. В этом году Россия председательствует в объединении. Главным событием станет саммит БРИКС с 22 по 24 октября в Казани.

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Версия на английском языке Polad Bulbuloglu: Azerbaijan interested in joining BRICS

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