Полад Бюльбюльоглу: Азербайджан заинтересован в присоединении к БРИКС

Азербайджан хотел бы присоединиться к БРИКС.

Азербайджан хотел бы присоединиться к БРИКС.

Как передает Report , об этом в интервью ТАСС заявил посол республики в Москве Полад Бюльбюльоглу в преддверии визита президента России Владимира Путина в Баку.

"Выстроилась большая очередь желающих присоединиться к БРИКС. Азербайджан действительно изъявил такое желание. Мы о нем говорили с российскими коллегам, но это тоже процесс и вопрос в работе", - сказал он, отвечая на вопрос, подал ли Баку официально заявку на присоединение к объединению.

БРИКС основана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к ней присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками группы. В этом году Россия председательствует в объединении. Главным событием станет саммит БРИКС с 22 по 24 октября в Казани.