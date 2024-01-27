Полад Бюльбюльоглу: Азербайджан впервые проведет выборы президента на освобожденных территориях

Азербайджан впервые организует президентские выборы на освобожденных территориях, для голосования все подготовлено.

Азербайджан впервые организует президентские выборы на освобожденных территориях, для голосования все подготовлено.

Как передает Report, об этом заявил в интервью агентству ТАСС посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглу.

"Особо хочу отметить, что внеочередные выборы президента, проведение которых намечено на 7 февраля 2024 года, впервые в истории независимого Азербайджана пройдут на всей территории страны. На освобожденных территориях уже сформированы участковые избирательные комиссии, все подготовлено для голосования", - подчеркнул посол.

По словам дипломата, граждане как в Азербайджане, так и за его пределами проявят высокую активность и сделают правильный выбор в пользу процветающего и сильного Азербайджана.