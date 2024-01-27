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Полад Бюльбюльоглу: Азербайджан впервые проведет выборы президента на освобожденных территориях

Полад Бюльбюльоглу: Азербайджан впервые проведет выборы президента на освобожденных территориях Азербайджан впервые организует президентские выборы на освобожденных территориях, для голосования все подготовлено.
Внешняя политика
27 января 2024 г. 12:32
Полад Бюльбюльоглу: Азербайджан впервые проведет выборы президента на освобожденных территориях

Азербайджан впервые организует президентские выборы на освобожденных территориях, для голосования все подготовлено.

Как передает Report, об этом заявил в интервью агентству ТАСС посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглу.

"Особо хочу отметить, что внеочередные выборы президента, проведение которых намечено на 7 февраля 2024 года, впервые в истории независимого Азербайджана пройдут на всей территории страны. На освобожденных территориях уже сформированы участковые избирательные комиссии, все подготовлено для голосования", - подчеркнул посол.

По словам дипломата, граждане как в Азербайджане, так и за его пределами проявят высокую активность и сделают правильный выбор в пользу процветающего и сильного Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Polad Bülbüloğlu: “Azərbaycan ilk dəfə azad edilmiş ərazilərdə prezident seçkiləri keçirəcək”

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