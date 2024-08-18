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Полад Бюльбюльоглу завершает дипломатическую миссию в Москве

Полад Бюльбюльоглу завершает дипломатическую миссию в Москве Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы завершил 18-летнюю дипломатическую миссию в Москве.
Внешняя политика
18 августа 2024 г. 18:10
Полад Бюльбюльоглу завершает дипломатическую миссию в Москве

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу уходит со своего поста спустя 18-летней работы главой дипмиссии в Москве.

Как сообщает российское бюро Report, об этом дипломат заявил в интервью ТАСС.

"Я в Москве проработал 18,5 лет. Это очень много для дипломатической службы. И на этом этапе мне было бы правильнее представлять в парламенте родную Шушу, жителей региона. Я очень надеюсь, что меня изберут и это будет большая честь - быть первым депутатом после освобождения Карабаха. Мне бы хотелось остаток жизни - сколько пошлет Аллах - посвятить большему общению с людьми и природой своей Родины", - отметил глава азербайджанского диппредставительства.

Он напомнил, что его отец, выдающийся советский и азербайджанский оперный певец Бюль-Бюль, родился в Шуше, в Карабахе.

"И последние годы после освобождения наших земель моя судьба вновь стала тесно связана с моей малой родиной. Дело в том, что там находится дом, где родился мой отец. И по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева я отреставрировал этот дом, который был разрушен армянскими вандалами. Теперь там функционирует дом-музей. Меня радует, что сейчас много туристов приезжают в Шушу и посещают дом-музей Бюль-Бюля. Поэтому мое решение (о выдвижении в депутаты - ред.) естественно", - продолжил дипломат.

Ранее в Центральной избирательной комиссии Азербайджана сообщили, что Полад Бюльбюльоглу выдвинул свою кандидатуру от Шуша-Агдам-Ходжавендского избирательного округа №124.

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Версия на азербайджанском языке Polad Bülbüloğlu səfir kimi fəaliyyətini başa vurub

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