Полад Бюльбюльоглу: Убежден, что наш мудрый народ сегодня сделает правильный выбор

Сегодня знаменательный день в истории азербайджанской государственности.

Сегодня знаменательный день в истории азербайджанской государственности. Впервые за все время суверенной республики голосование на выборах президента пройдет на всей территории Азербайджана, включая освобожденные земли.

Об этом российскому бюро Report сообщил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглу.

"Учитывая разницу во времени в час между Москвой и Баку, в Баку голосование уже началось, и во многих наших городах - Ханкенди, Шуша, Ходжалы уже идет голосование", - отметил посол.

Он сообщил, что в Москве открыто два избирательных участка, способных принять более двух с половиной тысяч граждан, находящихся в столице России.

По словам Бюльбюльоглу, в генеральных консульствах Азербайджана в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге сегодня также началось голосование на выборах в президенты.

"Я совершенно убежден в том, что мудрый азербайджанский народ сегодня сделает правильный выбор", - подытожил посол.