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Полад Бюльбюль оглы провел встречи с послами Польши, Швеции и Ирана в России

Полад Бюльбюль оглы провел встречи с послами Польши, Швеции и Ирана в России Посол Азербайджана в России, дуайен дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве, Полад Бюльбюль оглы встретился с послами Польши, Швеции и Ирана в Российской Федерации.
Внешняя политика
28 октября 2022 г. 14:47
Полад Бюльбюль оглы провел встречи с послами Польши, Швеции и Ирана в России
Полад Бюльбюль оглы

Посол Азербайджана в России, дуайен дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве, Полад Бюльбюль оглы встретился с послами Польши, Швеции и Ирана в Российской Федерации.

Об этом российскому бюро Report сообщили в пресс-службе посольства Азербайджана в РФ.

Азербайджанский дипломат проинформировал послов о подробностях армяно-азербайджанского конфликта, о сути многочисленных документов, принятых по конфликту в рамках других международных организаций, о результатах победы доблестной азербайджанской армии под руководством Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева. Полад Бюльбюль оглы подчеркнул, что Азербайджан отстаивал свои суверенные земли и международное право, истина и справедливость были на нашей стороне.

Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевски отметил, что всегда с особой теплотой вспоминает годы работы в 2005-2010 гг. в качестве посла в Азербайджане, награждение Президентом Ильхамом Алиевым его Орденом «Достлуг» (Дружба) за особые заслуги в укреплении сотрудничества и взаимных связей между Азербайджанской Республикой и Республикой Польша, и подчеркнул, что Азербайджан занимает особое место в его жизни.

Посол Швеции Анна Малена Мард отметила, что в 2013-17 гг. работала главой представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане и за годы работы здесь изучила историю и традиции азербайджанского народа, а также внесла вклад в развитие сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.

На встрече с Послом Ирана Каземом Джалали стороны коснулись исторических и культурных связей между двумя странами. Казем Джалали отметил, что его страна всегда поддерживала справедливую позицию Азербайджана в урегулированном армяно-азербайджанском конфликте.

Была подчеркнута важность и польза международного транспортного коридора "Север-Юг" для стран всего региона, отмечено значение сотрудничества между двумя странами в торгово-экономическом, энергетическом и транспортном сферах.

На всех состоявшихся встречах Полад Бюльбюль оглы, говоря о конфликте между Россией и Украиной, подчеркивал, что Азербайджан признает территориальную целостность Украины и выступает за диалог посредством дипломатических переговоров в рамках территориальной целостности и суверенитета государств. Посол Азербайджана проинформировал коллег, что Азербайджан несколько раз оказывал серьезную гуманитарную помощь Украине, а сложившаяся ситуация и потери среди мирного населения вызывают серьезную обеспокоенность и глубокую озабоченность.

Также были обсуждены двухсторонние отношения Азербайджана с вышеуказанными странами, перспективы их развития, а также состоялся широкий обмен мнениями по процессам, происходящим в регионе, и вопросам, вызывающим взаимный интерес.

В завершение встреч послам были вручены изданные Фондом Гейдара Алиева книги "Хроника Победы" и "Карабах: до и после оккупации".

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Версия на английском языке Polad Bulbuloglu meets with ambassadors of three countries in Russia 
Версия на азербайджанском языке Polad Bülbüloğlu üç ölkənin Rusiyadakı səfirləri ilə görüşüb

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